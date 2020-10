Havde fortjent mere

Jonas Magnussen faldt hårdt til jorden i en duel i 1. halvleg, og blev i pausen hentet af en ambulance. Senere viste det sig, at han havde fået en kraftig hjernerystelse. Foto: Thomas Løser

Efter en lige 1. halvleg var hvepsene fra Brønshøj Boldklub boldstyrende og chanceskabende i 2. halvleg og havde fortjent alle tre point, men måtte nøjes med det ene i 1-1 kampen hjemme mod Skovshoved. Ellers vil kampen også blive husket for, at Jonas Magnussen faldt hårdt til jorden, bankede hovedet ned i græsset og blev hentet af en ambulance i pausen.

Af Christian Haslund, Brønshøj Boldklub

Blot tre minutter inde i kampen var Brønshøj tæt på at bringe sig foran, da de havde et par gode muligheder. Men desværre endte bolden i hænderne på Skovshoveds målmand Thomas Gall.

Et kvarter inde i kampen steg Jonas Magnussen op i en duel mod Frederik Lorenzen, hvorefter begge spillere faldt til jorden. Uheldigt for Jonas bankede han hovedet ned i jorden. Dommer Nicolai Mossing Madsen reagerede hurtigt og kaldte straks hjælp ind på banen. Det var også en groggy Jonas, der fik hjælp til at komme på banen.

På sidelinjen fortsatte hjælpen til Jonas, og i pausen blev han hentet af en ambulance. Seneste melding var, at han blev skannet og havde fået en hjernerystelse. Vi ønsker selvfølgelig Jonas rigtig god bedring.

Imens fortsatte kampen, og Brønshøj fik skabt nogle gode chancer til Mads Gabel, Nicolai Clausen og Devrim Sahin. Men skarpheden manglede hos dem alle tre.

Herefter fulgte en periode med chancer til begge hold, og lige inden pausen fik gæsterne hul på bylden. Nicklas Marloth fik løbet forbi to forsvarsspillere, inden han prikkede bolden forbi en chanceløs Victor Michaelsen. 1-0 til Skovshoved.

I starten af 2. halvleg var det tydeligt, at hvepsene gik efter sejren, da Brønshøj foretog en offensiv udskiftning, hvor Elias Asidah With erstattede Christian Thorup.

Dette gav mere fart på banens sidste tredjedel og store chancer til Adil Guendouri og Jonas Hemmingshøj. Men sigtekornet var ikke indstillet hos kantspillerne.

Skovshoved havde i midten af 2. halvleg et par gode forsøg, bl.a. måtte Michaelsen ud i fuld længde, da Durim Qamili forsøgte sig fra en spids vinkel.

Med tyve minutter tilbage af kampen fik Brønshøj endelig netmaskerne til at blafre. Hemmingshøj drev bolden frem og spillede den ud til Adil. Adil fik sendt bolden ind i feltet, hvor Thomas Gall ikke kunne få bolden under kontrol. Bolden faldt derfor ned for fødderne af Aleksandar Lazarevic, som tog et træk og sparkede bolden i mål til stillingen 1-1.

I de sidste 20 minutter var det nærmest kun spil til et mål, men det blev desværre ikke til flere scoringer, selvom Brønshøj var tæt på flere gange, og de havde fortjent mere i kampen, især i 2. halvleg, som de dominerede med fart og spil over kanterne.

Nu skal spillerne og trænerteamet tage de gode ting fra 2. halvleg med sig, og så kan det blive en sjov pokalaften på onsdag den 7. oktober kl. 19, hvor vi møder Superliga-klubben Lyngby i 2. runde af Sydbank Pokalen.