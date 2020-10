Har du styr på finansiering af udstyr?

SPONSORERET INDHOLD: Du ved helt sikkert godt, at du altid bare kan betale for dit nye udstyr ved kasse 1, men det er ikke altid at der er penge i kassen til at betale for det nyeste udstyr i en tid, hvor teknologien buldre frem, og hvor nye digitale løsninger hele tiden dukker på.

Af SPONSORERET INDHOLD

Ja det det kan hurtigt blive en dyr fornøjelse af skulle finde finansiering af udstyr. Men heldigvis findes der også andre muligheder, og i denne artikel vil vi forsøge at gøre dig en smule klogere på muligheden for finansiering af udstyr gennem leasing. Det kan ved første øjekast virke uoverskueligt, men vi lover, at du er blevet en del klogere efter du har læst med her.

Kend dit reelle behov

Ja det kan lyde simpelt, men faktisk er det de færreste virksomheder, der spørger sig selv: hvad udstyret skal bruges til, og ikke mindst, hvor længe I forventer at skulle have udstyret inden I vil investere i noget nyt. Disse to ting har nemlig stor betydning for hvilke finansieringsform, der er den optimale for netop din virksomhed, når det kommer til finansiering af udstyr.

Ønsker I at have det nyeste udstyr og være frontløbere indenfor netop jeres branche, ja så kan det være I bør kigge nærmere på finansiel leasing, da i på den måde ofte vil finde at lettere ved at finde finansiering af udstyr.

Hvad er finansiel leasing?

Ved denne type leasing finansieres jeres udstyr af et leasingselskab, det er altså dem der køber det. Herefter får I som virksomhed udstyret stillede til rådighed, og det er således jer, der har brugsretten. I betaler månedligt et beløb, så man kan sige, at I betaler for at bruge udstyret, men det er leasingselskaber, der ejer det.

Vælger du finansiering af udstyr gennem leasing, skal du være opmærksom på, at det sidestilles med et almindeligt køb i dit regnskab. Det betyder kort og godt, at investeringen skal opføres i din balance, men også at det kan afskrives i henhold virksomhedens normale afskrivningsprincipper.

Når din leasingaftale udløber, er det som oftest din opgave, at finde en til at købe udstyret. Mange virksomheder vælger selv at købe udstyret til en aftalte lav pris.

Hvem kan vælge leasing i forhold til finansiering af udstyr?

Som udgangspunkt henvender finansiel leasing sig til momsregistrerede erhvervskunder. Et eksempel herpå kunne være en logistikvirksomhed, som gerne vil have nyt IT-udstyr til at effektivisere deres arbejdsprocesser. De har dog svært ved at finde penge til finansiering af udstyret, og i stedet vælger de at lease. Dette giver dem råd til nyt udstyr og frigiver samtidig likviditet, som kan anvendes til finansiering af andre dele af virksomheden.

Andre fordele ved finansiel leasing er du har mulighed for at skifte dit udstyr oftere, da du ikke binder dig på samme måde, som ved køb. Vil du høre mere om mulighederne for finansiering af udstyr gennem leasing? Så kan du kontakte et af de mange leasingselskaber, som du finder i hele landet.