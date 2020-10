Håndarbejde og suppe

Kvinderne mødes i fællesskb i Tingbjerg. Foto: Line Falk Tranberg

To lokale foreninger slår pjalterne sammen og samler kvinder i et særligt fællesskab

Af Erik Fisker

Designværksted Igne:Oya har udvidet deres koncept og kombineret håndarbejdet med madlavning sammen med den lokale forening cafe Mors Varme Hænder. En gruppe kvinder med forskellige baggrunde mødtes forleden med behørig afstand og afsprittede hænder i Tingbjerg Bibliotek\Kulturhus til suppe og håndarbejde.

Fælles sprog og læring

Efter et oplæg om garn fra lamaer i Peru, går snakken og fingrene livligt i gang rundt om bordene. Rubina Shaheen er fast medlem i Igne:Oya. – Jeg er blevet bidt af det. Vi inspirerer hinanden og giver hinanden råd, så vi kan blive bedre. Det er skønt, at mødes over håndværket og nu også maden, det giver noget mere socialt til det – og et tiltrængt pusterum i en travl hverdag, fortæller Rubina Shaheen.

For Linda Ammitzbøll-Back er det særlige det fælles sprog, som opstår i mødet. – Jeg elsker bare at være her – pga. stemningen og den begejstring som der er her for håndarbejdet. Håndarbejdet bliver ligesom et fælles sprog. Selv om man har forskellige kulturelle baggrunde, så har man den her nonverbale kommunikation igennem håndarbejdet. Der er ofte en stor begejstring, når kvinder fra forskellige kulturer opdager, at de kan de samme teknikker, kalder dem noget forskelligt og bruger dem forskelligt, fortæller Linda Ammitzbøll-Back, som selv er uddannet indenfor håndarbejde, tekstil og beklædning.

Ifølge boligsocialmedarbejder Güler Yagci er der forskellige grunde til at kvinderne mødes netop i dette netværk. – Nogle får en kop kaffe, nogle strikker, nogle kommer for at lære noget nyt og der har fra start være en utrolig god stemning, hvor vi giver plads til hinanden og lære af hinanden, fortæller Güler Yagci, der sammen med designer og underviser Henriette Rolf Larssen og værkstedsleder Martin Krogh har startet designværkstedet Igne:Oya.

Et bæredygtigt netværk

Designværkstedet har allerede flotte bedrifter bag sig, som afholdelse af modeshow, opgaver for designerne Proem Parades og samarbejder med både Nationalmuseet og forskningsverdenen,

– Vi har fået skabt en model for at et bæredygtigt netværk. Det er ikke et netværk som stopper den dag, vores projekt officielt udløber. Vi fortsætter, fordi det er blevet til venskaber, kreative miljøer og udvider horisonten for os alle sammen, fortæller ph.d. Susanne Lervad fra Centre for Textile research under Københavns Universitet, som har fulgt projektet.

Henriette Rolf Larssen fortæller, at drømmen blandt andet er at lave en butik, hvor kvinderne kan sælge alle deres mange kreationer. Til at starte med kan man købe kvindernes håndværk i Tingbjerg Bibliotek\Kulturhus i caféen.