Gymnastiktaske med navn

Gør-det-selv-vejledning, så du kan sy den selv

Uanset om det er taske, som barnet skal have med i skole eller i børnehaven, om det er det er en sportstaske til efter arbejde eller måske bare en fritidsrygsæk: Gymnastiktasken går aldrig af mode. Og hvorfor er det egentlig? Ikke nok med, at den er praktisk, så ser den også moderne ud, og så er den let at lave selv på bare få trin.

Hvis du også gerne vil designe unikke etiketter, vil det give din hjemmelavede gymnastik- eller sportstaske et helt specielt udtryk. Hvad kunne se mere professionelt ud end at have dine egne etiketter og labels på dine smarte gør-det-selv-projekter? Men én ting ad gangen: Først og fremmest skal der være styr på tasken, hvor etiketterne skal placeres. Her er vejledningen til, hvordan du selv kan sy den.

Trin 1: Valg af stofmateriale og forberedelse

Vi starter ud med gode nyheder: Projektet om at lave din egen træningstaske med selvdesignede etiketter er super let, og du behøver ikke engang et snitmønster. Lad os starte med at vælge stoffet. Her er det en god idé at gøre brug af to forskellige stoftyper: En robust type som fx syntetisk læder eller lærred til bunden og et lidt lettere stof som fx bomuld til den øverste del. Men hvis du vil, kan du også bruge et kontinuerligt stof.

Ligegyldigt, hvad du bestemmer dig for, så kan man fx finde det hele hos bl.a. https://stofstedet.dk/ i Aarhus-området, der har et enorm spændende udvalg. Hvis du ikke bor i Aarhus, kan du købe via deres webshop eller finde en butik tættere på dig. Stoffet skal måle 45 cm i længden og 80 cm i bredden til en børnetaske eller 60 cm i længden og 1 m i bredden til voksne. Når du har fundet det stof, du gerne vil bruge, kan du gå i gang med at klippe. Du har også brug for:

• Sakse

• Nåle og tråd eller symaskine

• 2 lange snore (minimum 1,50 cm, men også gerne længere til voksne mennesker)

• En sikkerhedsnål

• Måleband

• Etiketter, som du selv har designet (du kan finde dem her: https://personligeetiketter.dk/37-personlige-etiketter-toej-navnemaerker#tab-selectors)

Og du er klar til at gå.

Trin 2: Skæring

Selv uden snitmønster er det vigtigt med den rigtige størrelse. Hvis du har valgt at arbejde med en let stoftype, skal du skære følgende mål ud to gange og sætte de to stykker sammen for et bedre greb. Det er ikke nødvendigt for stærkere stoftyper. Og nu til selve snittene. Det gode ved en træningstaske er, at de er utroligt fleksible, når det gælder både størrelse og snit. Vores anbefaling er at skære 2 rektangler, der hver er 40 cm høje og 30 cm brede, hvis du vil lave en gymnastiktaske til børn. Hvis det skal blive en træningstaske til voksne er det bedre med 55 cm høje og 45 cm brede rektangler. Du kan enten bruge zigzag- eller overlock-sømning, når du syr alle dine rektangler sammen.

Trin 3: En løbegangssnor til sammentrækning og navneetiketter

Lav et mærke på 6 cm langs sidesømmen (målt fra toppen af tasken) både på forsiden og bagsiden på posen. Derefter skal den den øverste kant føles tilbage, så der dannes en løbegang i den øverste kant af posen. Fastgør dette til 6 cm-mærket, og sy så løbegangen sammen. Hvis du havde i tankerne at designe navneetiketter, så ville dette være det rigtige tidspunkt at sy dem ind i din sportstaske. Det er nemmest at sy navneskiltet på, mens for- og bagsiden af gymnastiktaksen endnu ikke er syet sammen.

Trin 4: Sy den sammen

Læg dem begge (eller hvis stoffet er lettere, så alle 4) rektangler oven på hinanden (ret mod ret), og sy bunden og siderne sammen helt op til din markering på 6 cm. Efterlad et sømrum på ca. 1 cm.

Trin 5: Før snoren igennem

Før at vi kan placeren snoren korrekt, så skal to huller nederst i hver side af din gymnastikpose. Dette kan enten være en lille syet løkke lavet af reststof eller snor, et knaphul eller et snørehul af metal, eller en anden metode, som du foretrækker. Træk nu den første snor gennem øjet eller løkken på højre side af din gymnastiktaske, og før den til den øverste løbegang. Ved hjælp af sikkerhedsnålen fører du den hele vejen igennem, så snoren kommer ud igen på højre side. Træk snoren til samme længde, og bind en knude på den. Gentag samme proces med den anden snor i venstre side.

Når du har bundet en knude på begge snore, kan du lukke din sportstaske ved at trække i dem.

Det lyder da ikke så svært, gør det? Med denne vejledning kan du nemt og hurtigt selv sy en unikt tilpasset træningstaske med et navneskilt. Vi håber, at du kommer til at nyde at gå med den selv – eller give den væk i gave!