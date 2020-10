Fix glemte at snøre sækken

Foto: Christian Ove Carlsson.

Fix er stadig ubesejret i de seneste 7 kampe (hele september og oktober) og ligger flot i den øverste halvdel af med en 5 plads.

Af Randi Salzwedell

Skidt start

Et mislykket forsøg af hjemmeholdets målmand Hans Peter Schmidt (normalt markspiller) på at drible udenom modstanderen gav Mike Stenspil fra gæsterne frit mål til at score til 0-1 efter blot 1 min.

Hjemmeholdet var herefter lidt rystet, men efter 20 minutters spil var den vanlige selvtillid tilbage og gæsterne havde ikke bolden meget. Det gav pote efter 28 minutter da Anfører Rasmus Kronbøl headede bolden flot på tværs til altid energiske Morten Lauritsen, som liggende kunne heade bolden i mål til 1-1.

1 minut før pausen fik gæsternes Jonathan Toftemann så gult kort, og måtte ud og dampe af resten af halvlegen.

I anden halvleg var der markant forskel i styrkeforholdet, og hjemmeholdet pressede på for at score.

Frustrerede Rødovre

Gæsterne var synligt utilfredse med dommeren og lagde ikke skjul på dette og 2 gange inden for 1 minut måtte den eller godt dømmende André Mickey ud til trænerbænken og give gult kort for højtråbende protester.

Minuttet efter var den så gal igen da Rødovres Jonathan Toftemann fik sit andet gule kort og dermed måtte tidligt i bad.

Forløsningen kom så i 79. min, hvor hjemmeholdet endelig fik scoret ved Andreas Christian Nors, som bankede bolden ind bag en sagesløs René Kiel i Rødovre målet efter lidt klumpspil i feltet.

Glemte at lukke sækken

Nu burde kampen så være lukket og slukket, men 1 minut før den ordinære tid udløb, fik gæsterne reduceret til 2-2 ved Nicolai Emmerich og der blev jublet som var det et mesterskab der var kommet i hus. Ikke helt fortjent efter spil og chancer, men det er også charmen ved fodbold.

“Det var 2 tabte point og med en sen scoring er vi naturligvis skuffet. Når vi har sundet os lidt kan vi dog se tilbage på en fin indsats med mange gode momenter. Nu ser vi frem mod årets sidste 2 kampe og har et stort ønske om at slutte bedste muligt af.”

Sune Blom, Cheftræner for Fix

Fix er stadig ubesejret i de seneste 7 kampe (hele september og oktober) og ligger flot i den øverste halvdel af tabellen med en 5 plads.

Næste kamp for Fix er den 24 oktober hvor CSC byder velkommen i Kløvermarken.

Se flere billeder på https://christianovecarlsson.dk/