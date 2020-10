Fantastisk indsats af IF Stadion

IF Stadion er tilbage på sporet. Foto: Carsten Jørgensen

Lørdagens arvefjende opgør på Frederiksberg mellem FIF - IF Stadion blev en flot og dramatisk fight. Der blev gået til stålet, og kampen havde en del udvisninger og et rent rødt kort til FIF.

Af Redaktionen, redigeret

IF Stadion fik en rigtig god start på kampen. Der blev ikke scoret mange mål, og efter et lille kvarter stod det 3-3. Så fik IF Stadion en rigtig god periode. Forsvaret stod super godt, og der blev scoret hos FIF. Halvlegstillingen 10-7 til IF Stadion efter en en rigtig god 1. halvleg specielt i forsvaret.

2. halvleg startede med brask og bram fra Stadions side. Forsvaret stod stadig godt, og i den anden ende scorede Stadion næsten efter behag. Efter 12-13 min stod det 15-9 til udeholdet, og de fleste så 2 point foran i horisonten. Men FIF ville det anderledes. Stadion gik lidt i stå, og mistede deres højre fløj Magnus Djurhuus efter en meget voldsom tackling af en FIF spiller, som udløste et rent rødt kort. Samtidig gik FIF frem i en mandsopdækning af Michael Jensen. Dette slog Stadions spil i stykker, og FIF kom op var kun bagud med 1 mål ved 19-18.

Så viste Stadion spillerne, hvad de er gjort af. De fightede sig igen til en 4 måls føring 23-19, og kampen sluttede til sidst med en sejr til IF Stadion på 24-21.

En fremragende indsats af alle spillerne fra Stadion, som kæmpede for hinanden. FIF har altid været en svær modstander, og det er mange år siden, Stadion sidst har vundet på Frederiksberg.

Der er nu lagt op til endnu en gyser på lørdag, når Roskilde Håndbold kommer på besøg i ECV hallen. Der fløjtes op kl. 14.30. Kom i god tid, der må kun lukkes 200 tilskuere ind…så først til mølle princippet.