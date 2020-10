Familieklub på vej i Brønshøj

Møde i en af familieklubberne. Foto: presse

”Sammen om Bellahøj” er ved at etablere en familieklub i samarbejde med KFUM, som har udviklet et koncept til at danne familienetværk i lokalområder

Af Erik Fisker

Landet over er der mere end 120 familieklubber, og i november åbnes en klub i Brønshøj. I den forbindelse efterlyses madmødre og fædre samt andre frivillige, som kan hjælpe med at planlægge og afholde aktiviteter. Det er gratis at deltage i Hele Danmarks Familieklub, hvor deltagerne mødes i tre timer hver 14. dag for at spise, lege, hygge sig, danne nye fællesskaber og gensidigt inspirere hinanden.

– Familieklubberne er et trygt rum med nærvær og plads til alle familietyper. Det er så berigende for både familier og frivillige at komme ud over deres vanlige sociale cirkler og møde og spejle sig i nye mennesker, siger Anne Mette Hede Jensen fra familieklubberne.

– Vi mødes med andre forældre og børn og kan hygge os sammen og dele hverdagens glæder og sorger. Det er fantastisk, siger en mor, der deltager i en af de eksisterende familieklubber. – Det er rart, når ens omgangskreds ikke er stor. Ligeledes er alle på samme niveau uanset farve, handicap status eller andet. Det er super rart, tilføjer hun.

Frivillige og familier kan melde sig til familieklubben på www.heledanmarksfamilieklub.dk eller til koordinator Christina Hartlev på tlf. 2937 5488. Familieklubberne er et projekt, som drives af KFUM´s Sociale arbejde i samarbejde med FDF og KFUM-Spejderne. Den A. P. Møllerske Støttefond finansierer hovedparten af indsatsen.