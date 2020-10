Endnu en fremragende indsats af IF Stadion

Foto: Christian Ove Carlsson

Der var kaldt til topopgør i lørdags mellem IF Stadion og Roskilde Håndbold i ECV Hallen.

Af Redaktionen, redigeret

Lad det være sagt med det samme de mange fremmødte tilskuere blev ikke skuffede. De fik en medrivende og intens kamp at se mellem to hold, som gik til stålet. Fra første fløjt viste kampen, at her var det to tophold, som havde sat hinanden stævne. Holdene fulgtes ad det meste af 1. halvleg, og stillingen ved pausen var en 1 målsføring i Roskildes favør 12-13.

Stadion kom godt ud af starthullerne fra 2. halvlegs start. Stadion bragte sig lidt foran i midten af halvlegen, men Roskilde var ikke slået. Et par udvisninger til Stadion betød, at Roskilde igen kom 1 mål foran. På et vigtigt tidspunkt reddede Stadions målmand Henrik Schlichter et straffekast, og siden var Stadion ikke bagud i kampen. Slutresultat 27-25 til Stadion.

Endnu en imponerende indsat af Stadion. Holdet kæmpede fantastisk og troede hele tiden på sejren. Der er kun at “løfte på hatten” for Stadions kampvilje og fight. Holdet har i de sidste to kampe slået de to nedrykkere fra 1. div. og favoritter til oprykningen igen…. fremragende.

Desværre har regeringen valgt at lukke ned for senioridrætten den næste måned grundet Corona. Voldsomt ubelejligt for Stadion, som nu har fundet melodien og det sprudlende spil frem.

Se flere billeder på https://christianovecarlsson.dk/if-stadion-leverede-en-stor-indsats-og-vandt-over-raekkens-duks/