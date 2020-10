ECV vil bidrage til byudviklingen

På billedet ses fra venstre Karsten Brisell, formand for Udviklingsforeningen, Nikolaj Hvid, formand for Fonden ECV, Jonas Bjørn Jensen, politisk ordfører for S i Borgerrepræsentationen, overborgmester Frank Jensen, Mads Faber, leder af Frivilligcenteret og Carsten Jakobsen, forretningsfører for Fonden. Foto: Kaj Bonne

Med baggrund i budgetaftalen i Københavns Kommune for 2021, hvor blev der afsat midler til driften af EnergiCenter Voldparken (ECV) og Frivilligcenteret de næste fire år, besøgte overborgmester Frank Jensen i sidste uge EnergiCenteret for at se, høre og tale om den kommende udvikling af stedet.

Af Erik Fisker

Med overborgmester Frank Jensens møde med centrale aktører i EnergiCenter Voldparken, er der lagt op til nye initiativer omkring den nedlagte skole i Kobbelvænget.

Formanden for Fonden ECV, der står bag driften af ECV, Nikolaj Hvid, bød velkommen til Frank Jensen, der sammen med sit partis politiske ordfører, Jonas Bjørn Jensen, i sidste uge besøgte stedet og fik en rundvisning og samtale om stedets aktiviteter og potentielle muligheder.

ECV startede i 2008, da Voldparkens Skole lukkede, og med Brønshøj-Husum Lokaludvalg som ”visionsejer” og en række lokale ihærdige ildsjæle, startede det der i dag har udviklet sig til et godt velfunderet sted, der danner base for blandt andet omkring 70 foreninger, udflytterbørnehave, Frivilligcenter, produktionskøkken med folkekøkken samt to store idrætshaller, hvoraf den ene kun er et par år gammel. Nikolaj Hvid fortalte, at både Fonden og Udviklingsforeningen er parate til at fortsætte og udvide aktiviteterne på og omkring ECV.

– Vores overordnede mål er at bidrage til byudviklingen i både Husum, Tingbjerg og Bystævneparken og at binde områderne sammen med tilbud om aktiviteter og fællesskab, sagde Nikolaj Hvid.

– Det var et spændende besøg på EnergiCenter Voldparken. Stedet er et kulturelt kraftcenter for Brønshøj, Tingbjerg og Husum. Her tilbyder mere end 70 frivillige foreninger alt fra folkekøkken til fodbold og folkedans til områdets børn, unge og voksne. Det er utroligt inspirerende. Stedet er i mine øjne centralt for byudviklingen i Tingbjerg og Bystævneparken. Jeg er rigtig glad for, at vi med budget 2021 sikrede penge til, at ECV kan fortsætte det gode arbejde de kommende år, sagde Frank Jensen efter besøget.