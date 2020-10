Drab i Husum: Vi fokuserer på tryghed

Ved Salon Ørn var der torsdag dækket med træplader for døren og vinduet. Uden for lå mange blomster og lys. Foto: Peter Kenworthy

Foto: Peter Kenworthy

Udover opklaring, går en række tryghedskabende aktører i gang, når der bliver begået drab som på Mørkhøjvej tirsdag. Læg mærke til signalemant og flugtrute i bunden af artiklen

Af Gitte Ganderup

Tirsdag blev en 20-årig mand skudt i en frisørsalon på Mørkhøjvej. Den 20-årige mistede livet nogle timer senere.

Mørkhøjvej var afspærret fra Novembervej til Frederikssundsvej i nogle timer og beboere i området fik at vide, at de måtte vente med at komme ind.

Når der sker en gerning er der en række myndigheder som går i gang. Udover den egentlige opklaring som Københavns Politi ikke kan sige noget om på nuværende tidspunkt, starter en del tryghedsskabende aktiviteter.

Mobil politistation

Tirsdag aften var nærpolitiet med den mobile politistation til stede ud for nr 67 hvor den 20-årige mand kort efter frokost blev skudt.

Dagen efter var den mobile politistation på Mørkhøjvej igen mellem kl 12 og 14. Præcis i samme tidsrum som skuddene faldt.

– Det er vi fordi der kan være mennesker som er ude på deres sædvanlige rute, har ærinder som de gør hver dag, og som kommer i tanke om noget som de har set eller vil spørge om, fortæller leder af nærpolitiet nordvest, der også dækker Husum, Carsten Reenberg til Brønshøj-Husum Avis.

Lars-Ole Karlsen, som er talsmand for Københavns Politi, fortæller om den første tid efter en gerning, at der er fokus på flere ting udover at indsamle fysiske spor og tale med vidner.

Faktisk er det stadig et aktuelt arbejde.

– Er der nogen som har set noget før eller efter gerningstidspunktet. Det kan være biler, der er kørt forbi, eller andet som man har lagt mærket til i de berørte områder. Det vil vi meget gerne høre om på telefon 1-1-4.

Men derudover kan Københavns Politi ikke sige noget om hverken motiv eller andet.

Fokuseret opmærksomhed

Men der er mere fokus på området. Tirsdag aften skrev overborgmester Frank Jensen på sin facebookside at det er uacceptabel at det sker og at der den kommende tid vil være et stort fokus på områderne omkring Husum, Tingbjerg og Nordvest.

Det kan Carsten Reenberg såvel som Riad Tolba fra SSP København bekræfte.

– Det gør vi ved at gadeplansmedarbejdere og dem i klubberne taler med de unge og lytter til hvilke tanker de har om hvad der er sket. Har de set noget. Har de brug for hjælp. Hvis de unge har set noget som de har brug for at tale igennem, kan SSP eksempelvis hjælpe med at komme i kontakt med en psykolog eller andre myndigheder. Men SSP er ikke efterforskning – det er 100% kriminalitetsforebyggende, siger Riad Tolba som er sekretariatschef ved SSP København.

Politiets egen indsats er også skærpet. Særligt med betjentete fra nærpolitiet som er mere tilstede i området i patruljevogn og til fods.

– Nærpolitiets del af indsatsen er et skærpet fokus på lokalområdet. Vi vil være mere til stede i området omkring gerningsstedet i den kommende periode, fortæller politikommissær Carsten Reenberg.

Flere møder

SSPs arbejde er at brobygger unge til sunde fællesskaber som sport, klubber og uddannelse. Og samtidigt at modvirke rygtedannelse blandt de unge.

– Vi taler med de unge om hvad der er sket og lytter til om det kan være banderelateret. Rigtig meget af vores arbejde er at skærme de unge fra at blive rekrutteret og fra konflikter.

En del af samarbejdet i SSP er nærpolitiet som også har faste folk der kommer rundt i området.

Nærpolitiet har kontakt med beboerne i området og vil også på torsdag aften være til stede på Mørkhøjvej ved Nørre G.

– Torsdag næste uge (uge 41, red.) mellem klokken 16 og 18 er der beboermøde for de beboere som der er fra vejen. Vi vil være tilstede for alle dem som har spørgsmål, fortæller Carsten Reenberg.

Beboermødet vil være ude i det fri.

Signalement og flugtrute

Københavns Politi har udsendt er opdateret signalement på en gerninsgmand til tirsdagens skudepisode. Der ledes efter en mand, 20 – 30 år, mørk i huden, 180-190 cm høj. Han var iført sort tøj, sorte sko, sorte regn-/skalbukser og sort regn-/skaljakke med hætten oppe og hvidt eller lyseblåt mundbind. Han bar sorte handsker og en pose.

Flugtrute

Københavns Politi formoder at gerningsmanden flygtede ad Muldager mod Novembervej og Frederikssundsvej. Han er måske samlet op af et køretøj af en slags ved Kagsløkke, Hampeland eller i området der.