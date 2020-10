Dox:2700: Q’s Barbershop

Qasim trimmmer hår og giver gode råd. Foto: Filmstriben

Dokumentarfilmklubben dox:2700 er klar igen på Tingbjerg Bibliotek og Kulturhus onsdag d. 4. november

Af Redaktionen, redigeret

Q’s Barbershop ligger i hjertet af Vollsmose og er et populært hænge-ud sted for byens unge.

Salonens ejer Qasim sørger for at de unge har stil, men han giver også gode råd om de store spørgsmål i livet såsom kærlighed, parforhold og uddannelse.

Og hvis der er brug for det, hjælper Qasim også gerne med danskprøven, imens han trimmer og styler.

Filmen er instrueret af Emil Langballe og giver et muntert indblik i livet i Vollsmose.

Oplæg efter filmen

Efter filmen fortæller Pernille Høholt, beboerformand, lidt om Tingbjerg og planerne for fremtiden.

Dokumentarfilmklubben håber at se nye ansigter denne aften, da der er plads til 50 personer i salen på Tingbjerg Bibliotek og Kulturhus under hensyntagen til corona.

Arrangementet starter kl 18.30