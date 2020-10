Det sker i kirken uge 44

Tingbjerg kirke. Foto: Kaj Bonne

Ugens arrangementer og Gudstjenester i lokalområdet

Af Erik Fisker

Foredrag om en værdig afsked

Bellahøj Kirkes fredagscafé den 30. oktober, kl. 14 får besøg af Kirsten Søndergaard, der er direktør i Landsforeningen Liv&Død. Hun vil i sit oplæg komme ind på overvejelser omkring hvordan ens begravelse kan holdes, og hvordan man giver sine ønsker til begravelsen videre. Landsforeningen Liv&Død er en humanitær, almennyttig organisation, hvis formål er at virke for en værdig afsked med livet og arbejder bl.a. for at hjælpe mennesker med at få deres sidste vilje opfyldt, at nedbryde tabuet omkring døden samt at informere om forhold i forbindelse med død og begravelse

Det er gratis at deltage i foredraget. Tilmelding til fredagscaféen på www.bellahoejkirke.dk.

Bellahøj Kirke markerer Allehelgen

Allehelgen markeres ved højmessen søndag den 1. november, kl. 10.30 i Bellahøj Kirke, hvor man sammen mindes dem, præsterne fra Bellahøj-Utterslev sogn har bisat eller begravet siden sidste år. Præsterne læser deres navne op og tænder lys for dem. Der er således lagt op til en stund med vægt på minderne om dem, der gik bort. Efter gudstjenesten serverer kirken en gratis frokost for inviterede, for øvrige koster den 30 kr. Tilmelding til frokosten på www.bellahoejkirke.dk.

Andagt ved kirkegårdene

Ved Brønshøj Kirkegård afholdes der en Allehelgens-andagt i Brønshøj Kirke kl. 16, mens andagten på Bispebjerg Kirkegård finder sted i Grundtvigs Kirke kl. 15 i form af en musikgudstjeneste, hvor der også vil være mulighed for at tænde lys.



Sange om sorg

Bellahøj Kirke inviterer indenfor til intimkoncert om sorgens væsen gennem musik og små refleksioner torsdag den 5. november, kl. 19. Therese Fabricius vil med humor og ærlighed dele gavmildt ud fra et sted midt i sorgen, ved at lade hjertet kæmpe, sorgens fugl synge og en dør stå på klem til håbet. Sange om Sorg er en personlig fortælling med sange fra datter til far som aldrig blev sunget mens tid var.

Medvirkende er Therese Fabricius og Martin Seier. Der er fri entré til koncerten, men det er nødvendigt at tilmelde sig på www.bellahoejkirke.dk.

Onsdagstræf om Passionsspillet

Husum Kirke inviterer til Onsdagstræf den 4. november, kl. 13-15, hvor Valborg Kofoed-Enevoldsen fortæller om to rejser med samme destination, blot med 30 års interval; i 1960 og 1990 til Passionsspillet i Oberammergau i Sydtyskland, kombineret med ture til Østrig og Tyrol.

I Husum Kirke er der træf på udvalgte onsdage, her mødes man om den gode samtale og det vedkommende foredrag. Det er gratis og uden tilmelding.

Samtalegruppe om sorg

Onsdag den 11. november, kl. 13-15 starter en ny samtalegruppe i Husum Kirke om sorg og tab ved blandt andet død, skilsmisse eller demens. Gruppen mødes hver anden onsdag, kl. 13-15 i alt 10 gange. Et forløb i gruppen begynder med en indledende samtale med én af gruppens ledere.

For yderligere information eller aftale om en indledende samtale henvises til psykoterapeut Annalise Christensen tlf: 21 66 37 64 eller til sognepræst ved Husum Kirke, Bettina Birk Jensen tlf: 30353597

Samtalecafé om den døde krop

Der afholdes samtalecafé i Husumvold Kirke tirsdag den 3. november, kl. 19 om den døde krop fra tre forskellige perspektiver. Hvad sker der med den døde krop, når man er henholdsvis kristen, muslim eller humanist? I denne samtalecafé fortæller tre personer med tre forskellige tro og livsanskuelser, om deres personlige oplevelser med den døende krop og hvad den døde krop kan og hvad den døde kan efter begravelsen eller bisættelsen. Antropolog og billedkunstner Britt Boesen leder deltagerne trygt igennem beretningerne om den døde krops mange evner.

Tilmelding på www.husumvoldkirke.dk. eller til kirkekontoret på tlf. 3860 9040.

Gudstjenester uge 44:

Bellahøj Kirke

Frederikssundsvej 125

Søndag 1/11, kl. 10.30:

Allehelgensgudstjeneste

v/ alle præster

Brønshøj Kirke

Brønshøj Kirkevej 8

Søndag 1/11, kl. 10:

Højmesse Allehelgen

v/ Iben Palle Hansen

Husum Kirke

Korsager Allé 14

Tirsdag 3/11, kl. 19:

Allehelgen

mindegudstjeneste

v/ alle præster

Husumvold Kirke

Gadelandet 25

Søndag 1/11, kl. 10:

Højmesse v/ Lise Mortensen

Søndag 1/11, kl. 16 og 19: Mindegudstjenester

Tingbjerg Kirke

Langhusvej 1

Søndag 1/11, kl. 10.30: Cafégudstjeneste

v/ Mette Basbøll

Mørkhøj Kirke

Mørkhøjvej 177

Søndag 1/11, kl. 10.30: Højmesse

v/ Katrine Blinkenberg

Søndag 1/11, kl. 16:

Allehelgen gudstjeneste

v/ Katrine Blinkenberg

Sankt Antoni Kirke

(Katolsk)

Frederikssundsvej 225

Søndag 1/11, kl. 11:

Højmesse

Søndag 1/11, kl. 18:

Højmesse på polsk

Haraldskirken

Høje Gladsaxe Torv 3

Søndag 1/11, kl. 10:

Højmesse

v/Morten Miland Samuelsen