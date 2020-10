Det sker i kirken uge 43

Foto: Illustration: Josephine Kyhn

Ugens arrangementer og Gudstjenester i lokalområdet

Af Erik Fisker

Halloween-gudstjeneste i Bellahøj Kirke

Onsdag den 28. oktober, kl. 17 tager Bellahøj Kirke forskud på Halloween og holder Halloween-gudstjeneste for alle og man må gerne klæde sig ud. FDF Utterslev hjælper til med at gøre gudstjenesten rigtig uhyggelig og væmmelig. Findes der uhyggelige salmer? Findes der uhyggelig kirkemusik? Der er i hvert fald noget, der handler om døden, og om døde, der bliver levende igen. Kan man overhovedet tro på Gud og så samtidig fejre Halloween. Fællesspisningen bagefter bliver også uhyggelig med hjerne og afklippede fingre, og hvad kirken ellers ligger inde med.

Tilmelding nødvendig på www.bellahoejkirke.dk.

Klassisk guitarkoncert

Den klassiske guitarist Mikkel Andersen gæster Kapernaumskirken på Frederikssundsvej med en koncert søndag den 25. oktober, kl. 15. Mikkel Andersen spiller musik fra Sydamerika og Spanien samt Bachs store Chaconne. Mikkel Andersen er freelancemusiker og rejser rundt med sin guitar i ind- og udland. Udover koncerterne leder han Københavns guitarskole, Casa de la Guitarra på Amager.

Der vil være et let traktement efter koncerten.

Morgensang hver torsdag

Hver torsdag, kl. 9 inviterer Husum Kirke til morgenandagt, morgensang og fællesskab og sang. Kirkens præster deltager på skift.

Café SAMMEN i Husum Kirke

Hver fredag er der åbent i Café SAMMEN i Husum Kirke fra kl. 10-12. Der er plads til alle, der ønsker at få en god snak og at være en del af et hyggeligt fællesskab. I øjeblikket kræves tilmelding til diakonimedarbejder, Maria, på maria.husumkirke@gmail.com eller på telefon 21181304.

Møde i Herreklubben

Mandag den 26. oktober, kl. 12-14 er der igen møde i Husum Kirkes Herreklub for alle herrer, der har lyst til at være en del af et trygt fællesskab med andre herrer uden den store omgangskreds. Man mødes på udvalgte mandage til fællessang, smørrebrød og hyggeligt samvær i Husum Kirkes anneks.

Deltagerbetaling er 25 kr. pr. herre for smørrebrød, en øl/vand og kaffe/te. Tilmelding skal ske til sognepræst Frederik Teglberg Damm på 2124 6754 eller ftd@km.dk.

Gud & Gaffel

Husum Kirke indbyder torsdag den 29. oktober, kl. 17 indbyder til Gud & Gaffel, som er en gudstjeneste særligt for børn, og deres voksne. Temaet denne eftermiddag er HALLOWEEN – OM AT VÆRE BANGE. Sognepræst Bettina Birk Jensen, børnekorleder Christina Schimmell Rindorf og Juniorkoret lukker uhyggen ind i kirkerummet – deltagerne er velkomne til at tage uhyggelig udklædning på. Der sluttes af med at spise sammen. Det er gratis, og tilmelding er ikke nødvendig.

Fløjtesonater i kirken

Torsdag den29. oktober, kl. 19 er der koncert i Brønshøj Kirke med blokfløjtenisten Clara Guldberg Ravn og hendes ensemble bestående af Anna Paradiso på cembalo, Mats Olofsson på cello og Jonas Nordberg på lut og barokguitar. På repertoiret er seks fortryllende og inderlige fløjtesonater skrevet af den danske komponist Martinus Ræhs. Koncerten er en del af Spil Dansk Ugen, som fejrer bredden og mangfoldigheden i dansk musik. Fri entré, men begrænset antal pladser.

Afskyelig børnegudstjeneste

Tirsdag den 27. oktober, kl. 17 og kl. 18 opfordrer Husumvold Kirke til at man kommer udklædt, både store og små, når sognepræst Frederik Teglberg Damm sammen med børnekorleder Christina Schimmell Rindorf og Spirekor og Børnekor lader halloweenuhyggen flytte med ind i kirken. Det sker til en afskyelig børnegudstjeneste, hvor kirken er fuld af væmmelige edderkopper, lodne flagermus og græskarhoveder med spidse tænder. Den traditionelle halloween-gudstjeneste bliver i år uden fællesspisning og gyserløb, Tilmelding på www.husumvoldkirke.dk. eller på 38 60 90 40.

Gudstjenester uge 43:

Bellahøj Kirke

Frederikssundsvej 125

Lørdag 24/10, kl. 10.30:

Bellahøjmesse

v/ Asser Skude

Onsdag 28/10, kl. 17:

Halloween-gudstjeneste

v/ Asser Skude og FDF

Torsdag 29/10, kl. 19:

Meditationsgudstjeneste

v/ Nadja Damkjær

Brønshøj Kirke

Brønshøj Kirkevej 8

Søndag 25/10, kl. 10:

Højmesse v/ Lisa Joshi

Husum Kirke

Korsager Allé 14

Søndag 25/10, kl. 10.30:

Højmesse

v/ Iben Hornshøj Sørensen

Torsdag 29/10, kl. 17:

Gud & Gaffel

v/ Bettina Birk Jensen

Tingbjerg Kirke

Langhusvej 1

Søndag 25/10, kl. 10.30: Cafégudstjeneste

v/ Mette Basbøll

Husumvold Kirke

Gadelandet 25

Søndag 25/10, kl. 10:

Højmesse v/ Stig Boel

Tirsdag 27/10, kl. 17 og 18: Halloween-gudstjeneste

v/ Frederik Damm

Mørkhøj Kirke

Mørkhøjvej 177

Søndag 25/10, kl. 10.30: Gudstjeneste

v/ Ib Ehlers Jørgensen

Sankt Antoni Kirke

(Katolsk)

Frederikssundsvej 225

Søndag 25/10, kl. 11:

Højmesse

Søndag 25/10, kl. 18:

Højmesse på polsk

Haraldskirken

Høje Gladsaxe Torv 3

Søndag 25/10 kl. 10:

Højmesse

v/Morten Miland Samuelsen