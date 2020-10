Det sker i kirken uge 42

Vokalgruppen Kolorit giver koncert i Husum Kirke. Foto: presse

Ugens arrangementer og Gudstjenester i lokalområdet

Af Erik Fisker

Spisefællesskab i Husum Kirke

Tirsdag den 20. oktober, kl. 17-20 afholdes andagt og spisefællesskab under temaet ”TILLID”.

Husum Kirke inviterer alle voksne, som kunne tænke sig at blive en del af et fællesskab omkring god mad og meningsfulde snakke til spisefællesskab. Andagten begynder kl. 17 i kirkerummet og kræver ikke tilmelding. Spisefællesskabet er kl. 17.30 og kræver tilmelding på hjemmesiden www.husumkirke.dk eller til Maria Sandborg på tlf. 2118 1304. Det foretrækkes, at der betales på dagen via MobilePay, men der kan også betales kontant.

Læsekreds i Husum Kirke

Onsdag den 21. oktober, kl. 10-11.30 er temaet Litteratur, filosofi og poesi, når der er læsekreds i Husum Kirke. Så er der igen lejlighed til, at man kan fordybe sig sammen med andre i Husum Kirkes anneks. Værket, der skal læses, kan lånes på biblioteket som bog, lydbog og ebog (E-reolen). Det er ”Håb / Tænkepauser” af Bertel Nygaard (Aarhus Universitetsforlag). Tænkepauser er en meget rost bogserie, hvor der udforskes et kendt begreb. Det er sognepræst Iben Hornshøj Sørensen, der faciliterer læsekredsen. Deltagelse er gratis, og ingen tilmelding nødvendig.

Koncert med Kolorit

Torsdag den 22. oktober, kl. 19 afholdes koncert i Husum Kirke med titlen ”Lys og mørke – på vej mod Allehelgen” med Vokalgruppen Kolorit under ledelse af dirigent Niels Græsholm. Det bliver musik med nordisk folketone og visetradition samt korets speciale; kormusik fra Latinamerika. Fri entré, men begrænset antal pladser.

Gudstjeneste om mod

Det bliver en gudstjeneste om mod tirsdag den 20. oktober, kl. 17 i Husumvold Kirke, når et af kirkens konfirmandhold kaster sig ud i at holde gudstjeneste sammen med sognepræst Line Bjørn Hansen. Tilmelding på www.husumvold.dk eller til kirkekontoret på 38 60 90 40.

Fredagscafe med besøg af månedens kunstner

Ved fredagscaféen i Bellahøj Kirke den 16. oktober, kl. 14 vil Bodil Blankholm fortælle om sine billeder, der i øjeblikket er udstillet i kirken. Bodil har aldrig lært at male ej heller tegne – siger hun. Siden hun gik på efterløn i 2010, har hun kastet sig frygtløs ud i maleriet og er siden blevet medlem af Kunstnerklubben2700. Bodil betegner sig selv som hyggemaler. Hun bruger som oftest glade farver og meget forskellige motiver og stilarter. Det er gratis at deltage i fredagscafé, men man skal tilmelde sig på www.bellahoejkirke.dk. Man kan også henvende sig i kirken.

Gudstjenester uge 42:

Bellahøj Kirke

Frederikssundsvej 125

Søndag 18/10, kl. 10.30: Bellahøjmesse v/ Peter Møller Jensen

Mandag 19/10, kl. 11: Formiddagsgudstjeneste v/ Johanne Haastrup

Brønshøj Kirke

Brønshøj Kirkevej 8

Søndag 18/10, kl. 10: Højmesse v/ Iben Palle Hansen

Husum Kirke

Korsager Allé 14

Søndag 18/10, kl. 10.30: Højmesse v/ Iben Hornshøj Sørensen

Husumvold Kirke

Gadelandet 25

Søndag 18/10, kl. 10: Højmesse v/ Line Bjørn Hansen

Tingbjerg Kirke

Langhusvej 1

Søndag 25/10, kl. 10.30: Cafégudstjeneste v/ Mette Basbøll

Mørkhøj Kirke

Mørkhøjvej 177

Søndag 18/10, kl. 10.30: Gudstjeneste v/ Ib Ehlers Jørgensen

Sankt Antoni Kirke

(Katolsk)

Frederikssundsvej 225

Søndag 18/10, kl. 11: Højmesse

Søndag 18/10, kl. 18: Højmesse på polsk

Haraldskirken

Høje Gladsaxe Torv 3

Søndag 18/10, kl. 10: Højmesse v/ Morten Miland Samuelsen