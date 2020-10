Det sker i kirken uge 41

Ugens arrangementer og Gudstjenester i lokalområdet

Af Erik Fisker

Film i Bellahøj Kirke

Den dramatiske film: ”Hvad med Kevin” vises torsdag den 8. oktober, kl. 19 i Bellahøj Kirke. Filmen handler om det problematiske forhold mellem moren Eva (som spilles af Tilda Swinton) og sønnen Kevin. Da Kevin er 15 år gammel, gør han noget, som er så irrationelt og utilgiveligt, at hele samfundet vender sig imod ham, imens Eva prøver at tackle sin sorg og skyldfølelse. Har hun nogensinde elsket sin søn? Og bærer hun en del af ansvaret for Kevins forfærdelige handlinger?

Efter filmen bliver der tid til at tale om den og dens temaer. Der er fri entré.

Fællesskab i Husum Kirke

Torsdag den 8. oktober, kl. 9 morgenandagt, fællesskab og sang i Husum Kirke. Denne torsdag ved sognepræst Iben Hornshøj Sørensen. Fredag den 9. oktober, kl. 10-12 er Café SAMMEN åben i Husum Kirke. Tilmelding er nødvendig af hensyn til antal og afstand. Der vil være lidt koldt at drikke og lidt snacks. Tilmelding til Maria på 2118 1304.

Tirsdag den 13, kl. 10 er der fællessang i ANX’et. For en periode flyttes fra anneks til kirkerum, så der er bedre plads til sang, når afstand skal holdes. Her er hygge og en hel masse sang. Ved roret står Kirsten Thorup. Det koster ikke noget at droppe ind og synge med.

Fredagsmøde i Husumvold Kirke

Der er andagt og Fredagsmøde den 9. oktober, kl. 14-16 med fællesskab og gode snakke over kaffen. Husumvold Kirkes fredagsmøder er hyggeligt samvær krydret med foredrag, fællessang og musik. Eftermiddagen begynder med en kort andagt i kirkerummet ved sognepræst Stig Boel.

Ligesom gudstjenesterne, er andagter og fredagsmøder således også med tilmelding og begrænsede antal pladser. Tilmelding på www.husumvolkirke.dk For spørgsmål i forbindelse med tilmelding, ring til 38 60 90 40.

Kirkebio i Husumvold kirke

Torsdag den 15. oktober, kl. 18.30 afholdes kirkebio i Husumvold Kirke, hvor der vises Lady Bird af instruktøren Greta Gerwig. Christine ”Lady Bird” McPherson kæmper imod – men er på så mange måder ligesom – sin kærlige, påståelige og viljestærke mor, en sygeplejerske, der utrætteligt arbejder for at holde familien oven vande, da Lady Birds far mister sit job. Filmen giver et rørende indblik i de relationer, der former mennesker, og det sted man kalder for hjem.

Tilmelding på www.husumvoldkirke.dk eller på 38 60 90 40.

Gudstjenester uge 41:

Bellahøj Kirke

Frederikssundsvej 125

Søndag 11/10, kl. 10.30:

Bellahøjmesse

v/ Peter Møller Jensen

Brønshøj Kirke

Brønshøj Kirkevej 8

Søndag 11/10, kl. 10:

Højmesse v/ Lisa Joshi

Husum Kirke

Korsager Allé 14

Søndag 11/10, kl. 10.30:

Højmesse

v/ Iben Hornshøj Sørensen

Husumvold Kirke

Gadelandet 25

Søndag 11/10, kl. 10:

Højmesse

v/ Line Bjørn Hansen

Tingbjerg Kirke

Langhusvej 1

Tirsdag 13/10, kl. 18: Cafégudstjeneste

v/ Frederik Damm

Mørkhøj Kirke

Mørkhøjvej 177

Søndag 11/10, kl. 10.30: Gudstjeneste

v/ Ib Ehlers Jørgensen

Sankt Antoni Kirke

(Katolsk)

Frederikssundsvej 225

Søndag 11/10, kl. 11:

Højmesse

Søndag 11/10, kl. 18:

Højmesse på polsk

Haraldskirken

Høje Gladsaxe Torv 3

Søndag 11/10, kl. 10:

Højmesse

v/Morten Miland Samuelsen