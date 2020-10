Budget 2021- Når vi vores klimamål?

Budget-2021 er nu på plads i København. Hvad angår vores dejlige bydel er nogle af enhedslistens mærkesager heldigvis blevet medtaget i budgettet, såsom bevillingen til Energi Center, ny skiltning af Utterslev mose, sikker skolevej til Bellahøj skole.

Af Ali Hansen, borgerrepræsentant (Ø) medlem af Økonomiudvalget og Sundheds- og Omsorgsudvalget

Hvad angår vores dejlige bydel er nogle af enhedslistens mærkesager heldigvis blevet medtaget i budgettet, såsom bevillingen til Energi Center, ny skiltning af Utterslev mose, sikker skolevej til Bellahøj skole. Men budgetpartierne ville ikke afsætte penge til hverken en bemandet legeplads i Tingbjerg eller at sikre skoleveje ved Utterslev, Tingbjerg og Brønshøj skoler

Selv om vores bydel kan være nogenlunde tilfreds med budgettet, ser det dog meget sort ud for hele København.

Vi udleder 18tons CO2 om året, som er langt over verdensgennemsnittet, og vi skal helt ned på to tons for at leve op til klimamålene. Luftforureningen dræber ca. 460 københavnere årligt, koster ca. 440.000 sygedage og medfører et økonomisktab på ca. 8,8 mia. kr.

For os handler det om at prioritere miljøet og klimaet. Vi ville så gerne have været med til at skabe en mere lige og renere by, men vi blev smidt ud af forhandlingerne, fordi vi ikke ville stemme for en 10 kilometer lang havnetunnel med 85.000 daglige biler.

Vi har ambitioner om hurtigst muligt at gøre byen CO2-neutral. Vi havde en palet af bæredygtige løsninger klar, bl.a. CO2-kompensation for flyrejser, styrket indsats for CO2-venlig energiforsyning, klimapartnerskaber med almen boligsektor, udvidet cykelpakke, omdannelse af asfalt til grønne lommer og indretning af trafikøer.

Netop trafikøerne er vigtige, når vi taler om CO2. Med indretning af trafikøer har den belgiske by Gent reduceret luftforureningen i bymidten med 18 %, og antallet af cyklister er steget med 25 %. Vi har også gode erfaringer med Nørrebrogade, som er delvist bilfri med 40.000 dagligt gennemkørende cyklister.

Slaget er tabt, men kampen er heldigvis ikke forbi. Københavnerne kan hjælpe os med at sætte miljøet på dagsorden og presse på for vores børn og børnebørns skyld. De kommer til at betale en høj pris for vores manglende handling i dag.