Bogreolen blev stående

Under kampen blev der sunget ”Vi vælter jeres bogreol”. Det lykkedes da også Hvepsene at ryste den lidt, men da slutfløjtet lød stod det klart, at den ikke blev væltet. Brønshøj endte nemlig med at tabe 1-2 hjemme mod AB i Slaget om Mosen. Bayan Fenwick scorede hjemmeholdets enlige mål.

Af Christian Haslund, Brønshøj Boldklub

Brønshøj skulle et godt stykke ind i kampen, før hjemmeholdet fik den første afslutning inden for rammen. I den første halve time stod på den indlæg og upræcise skud hos begge hold.

Men i det 33. minut kom så første afslutning indenfor målrammen – og hvilken afslutning det var. Aleksandar Lazarevic blev nedlagt, men dommeren lod spillet fortsætte – og det var en god idé. Fenwick tog bolden til sig og fra kanten af feltet sendte han med et flot skud bolden i mål via stolpen. 1-0 til Brønshøj.

To-tre minutter senere var Brønshøj tæt på 2-0, da en bold blev sendt ind i det lille felt. Her fik Lazarevic foden på bolden, som desværre sad lige på keeperen.

Lige inden pausen havde Brønshøj to gode muligheder for at komme yderligere foran. Først var målmand Jonathan Fischer på skovtur, hvor Fenwick fik stjålet bolden fra ham. Fenwick fik afsluttet på mål langt ude i venstre side, men en AB’er kom ind på stregen og fik sparket væk.

På det efterfølgende hjørnespark var det igen en AB’er, som stod i vejen på stregen, da Marcus Porsgrunns hjørnespark var tæt på at gå i mål ved forreste stolpe.

Hjemmeholdet spillede klogt og disciplineret i 1. halvleg, hvor Brønshøj med lidt mere skarphed og held kunne have ført både 2-0 og 3-0. Men i slutningen af 1. halvleg fik AB udlignet, da et indlæg endte ved bagerste stolpe hos Emmanuel Bio, som kunne sparke bolden i mål med sin førsteberøring. 1-1.

Sur afslutning på en ellers god 1. halvleg og en ordentlig spand kold vand i hovedet.

Det skulle desværre blive værre i starten af 2. halvleg, da Frederik Christensen blev spillet fri i dybden, og alene med Vilfort scorede han sikkert. 2-1 til AB.

AB fik presset Brønshøj højere i 2. halvleg end de gjorde i 1. halvleg. Det gjorde, at Brønshøj ikke kunne finde den ro i deres spil, som de havde i 1. halvleg. Det betød også, at de ikke kom frem til mange chancer.

Det var først i kampens sidste 10 minutter, at hjemmeholdet for alvor fik lagt et pres på AB, hvilket gav nogle fine muligheder. Den bedste af disse kom i overtiden. Der blev hevet og flået i Porsgrunn inde i feltet, men han blev på benene og fik afsluttet. Bolden ramte en AB’er og endte hos Jonas Hemmingshøj. Men Hemmingshøjs afslutning var svag og sad lige på Jonathan Fischer.

Det sluttede derfor med et 1-2 nederlag, og det betyder, at Brønshøj stadig befinder os på 12. pladsen.

Fredag den 23. oktober kl. 19 venter en svær udebanekamp, når Brønshøj gæster Gentofte Sportspark, hvor HIK venter.