Blod, sved og endnu en sejr til Fix

Foto: Christian Ove Carlsson

BK Fix kunne for 5. gang i træk sætte 3 point ind på kontoen efter lørdagens 1-0 sejr over gæsterne til CBS Sport

Af Randi Salzwedell

I en ellers tæt kamp var det de små marginaler der afgjorde kampen. Et gult kort til gæsterne i det 31. min var måske grunden til, at der var en lille smule mere plads, da hjemmeholdet udnyttede et hjørnespark i højre side som blev lagt perfekt indover, så Magnus Victor flot kunne hoppe til bolden og pande den hårdt ind i målet til 1-0, som også blev kampens resultat.

Med 5 sejre i streg er Fix rykket fra den tunge ende af tabellen op på 5. pladsen. I næste runde tager Fix hjemme i Pilesvinget imod Rødovre, hvor det bliver spændende at se om den gode stime fortsætter.

Efter kampen udtalte BK Fixs cheftræner Sune Blom:

“Fantastisk sejr! Vi har 5 faste mand ude med afbud og alligevel leverer vi endnu en toppræstation. Holdets udvikling har været enorm siden sæsonstart i august og jeg får for alvor et luksusproblem hvis alle man er til rådighed i de kommende kampe.”

Se flere billeder fra kampen på christianovecarlsson.dk