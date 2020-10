Bet til Brønshøj i bundopgør

Tre mål og tre point til KFUM i lørdagens kamp. Foto: Christian Haslund

I går stod den på bundopgør ude mod oprykkerne fra Roskilde KFUM. Begge hold havde brug for en sejr, men det var hjemmeholdet, som kunne forlade banen med de største smil efter en 3-0 sejr

Af Christian Haslund, Brønshøj Boldklub

1. halvleg var en chancefattig affære, hvor ingen af holdene fik overtaget eller skabt nogle nævneværdige chancer.

Men med 10 minutter tilbage af 1. halvleg kom kampens første scoring. Morten Jørgensen tog chancen fra kanten af feltet, og her fik Victor Michaelsen flot reddet og skubbet bolden ud til siden. Her var Rasmus Lundberg først over returen og fik bolden sendt forbi Michaelsen fra en spids vinkel. Brønshøj forsøgte af redde på stregen, men indsatsen var forgæves. 1-0 til hjemmeholdet.

Brønshøj kom ud med et bedre udtryk i 2. halvleg og mere tempo i spillet. Men hvepsene fik en spand koldt vand i hovedet, da hjemmeholdets debutant Jonathan Canto fordoblede føringen. Canto spillede bolden i dybden til Mads Julø, der med hælen sendte bolden tilbage til Canto. Canto skød med det samme, og det overraskede måske Michaelsen, der måtte se bolden stryge over sit hoved og i mål. 2-0.

Brønshøj pressede på for en reducering, og det åbnede op for kontra til Roskilde KFUM. Netop sådan en, scorede de på med 10 minutter tilbage af kampen. Pludselig var Roskilde tre mod en, og Andreas Lissau kunne spille bolden på tværs til Mads Julø, der nemt kunne udplacere Michaelsen. 3-0.

Om nederlaget skyldes træthed efter 120 minutters pokalkamp i onsdags eller bare en dårlig dag på kontoret, skal vi her på redaktionen ikke gøre os kloge på.

Vi ved blot, at der snart skal point på kontoen – og gøre tre af slagsen hver gang. Og sejrsstimen må meget gerne starte på lørdag den 17. oktober kl. 15, når det gælder Slaget om Mosen mod AB på Tingbjerg Ground.