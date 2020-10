Årets vinderhold er fra Brønshøj

Vinderne fra Socialforvaltningen på Brønshøjvej med beviset på sejren. Foto: Anne Pallisgaard

Fredag morgen fik 15 medarbejdere fra BBU Brønshøj-Husum-Vanløse en overraskelse til morgenmødet, hvor de blev kåret som vinder af årets Vi Cykler Til Arbejde

Af Erik Fisker

Team 1st Floor fra Socialforvaltningens Borgercenter Børn og Unge på Brønshøjvej har kørt i alt 4.007 km til og fra arbejde. Det udløser årets hovedpræmie, som er to Interrail Global Pass-kort fra DSB og dermed en måneds fri togrejse gennem Europa til samtlige 15 deltagere på holdet.

– Vi er meget stolte over at vinde årets konkurrence. Tænk, at det, man bare gør som noget naturligt i sin dagligdag, har så stor betydning for miljø og sundhed. Det kan måske være inspiration for andre arbejdspladser. Vi stopper ikke med at cykle til arbejde, selv om konkurrencen er slut. At vi har vundet motivere bare endnu mere til at holde fast i de gode vaner, siger områdechef Annika Hermansen.

Klaus Bondam ringede til morgenmødet

Præmien blev overrakt af formand for Cyklistforbundet Klaus Bondam. Han overraskede medarbejderne på Teamet og fortalte dem den gode nyhed.

– Vi Cykler Til Arbejde handler om sunde og grønne cykelvaner i hverdagen. Det er i en tid, hvor mange danskere er optaget af klimaet, stærkt, at så mange arbejdspladser bakker op om kampagnen. Det viser, hvad cyklen kan i forhold til grøn omstilling, sagde Klaus Bondam.

– Jeg har været her i mange i år og cykler som en del af min hverdag. Jeg havde aldrig drømt om, at vi også ville vinde den her seje præmie. Vi har to supercyklister på holdet, der cykler fra Ballerup og Charlottenlund, så det er jo fantastiske holdkammerater, siger holdleder Søren Hove.