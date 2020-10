Indsats standser rekruttering til bander

Foto: Peter Kenworthy

Overborgmester Frank Jensen vil ikke acceptere bander i København og er glad for fleksibelt partnerskab som skal standse rekruttering til bander

Af Gitte Ganderup

Senest er drabet på en ung mand i Salon Ørn på Mørkhøjvej blevet koblet til en blussende bandekonflikt som Københavns Politi fredag middag italesatte med en pressemeddelelse og et pressemøde.

– Politiet kan konstatere, at der er opstået yderligere en konflikt mellem grupperinger i det københavnske bandemiljø. Københavns Politi har sat massivt ind mod banderne og har samtidig en forebyggende og tryghedsskabende indsats i de lokalområder, hvor grupperingerne holder til, skiver Københavns Politi til pressen.

Dette interview med Frank Jensen krydsede med politiets pressemeddelelse, men overborgmesteren sendte efterfølgende hurtigt et citat hvor han udtaler:

– Der er en ny konflikt i bandemiljøet, og det skal vi have sat en stopper for omgående. Det kan ikke være rigtigt, at københavnerne i blandt andet Brønshøj, Husum og Tingbjerg skal opleve at være utrygge i deres nabolag og være bange for at gå ud i gaderne, fordi nogle bandemiljøer tørner sammen. Det har vi oplevet før, og der skal vi ikke hen igen. Vi skal have banderne ud af vores by. Det er lykkedes før at få presset banderne så meget op i en krog, at de opgav deres opgør. Det kan vi gøre igen. Jeg er glad for, at politiet er massivt på sagen og vil slå konsekvent og hårdt ned på banderne.

Bandekonflikt gør bydelen utryg

Trygheden stiger i hele København generelt og også i Brønshøj-Husum viser den seneste tryghedsanalyse som kommunen har udgivet hvilket de gør hvert år.

Samtidigt er der dog ting som i særlig grad påvirker borgerne i 2700 og det er bandekonflikten som blusser op med mellemrum.

Brønshøj-Husum er den bydel hvor utrygheden er størst kun overgået af Bispebjerg. 32 pct. af de adspurgte fra Brønshøj-Husum har svaret, at der er sket noget i det forgangne år, der har påvirket dem til at tænke mere over, hvor og hvornår der er trygt at færdes i København.

26 pct. (ud af de 32 pct.) svarede at bandekonflikt/skyderier har påvirket dem. For 18 pct. har grunden været personlige hændelser og for 11 pct. handler det om utryghedsskabende grupperinger.

Jeg forstår

Aftenen før politiets udmelding om aktuel bandekonflikt blev der holdt beboermøde på Mørkhøjvej som en del det tryghedsskabende arbejde som både politiet og kommunen står for.

Overborgmester Frank Jensen deltog også i dette møde og fortæller om en familie som han mødte:

– Jeg talte med en helt ny familie, da jeg var i Husum i går. De boede lige bag salonen og de havde lige fået en ny datter. De sagde ”skal vores lille datter vokse op her?” Og det er jo klart at man spørger om sådan noget, når man er beboer i det område.

Det lange seje træk

Overborgmesteren og kommunen har fokus på at bydelen har været hårdt ramt under bandekonflikten.

– Derfor er jeg glad for at vi har fornyet Tingbjerg-Husum Tryghedspartnerskabet for de næste 4 år. For det handler om at have nogle gode tilbud til dem som ikke skal rekrutteres, siger han og fortsætter:

– Der er ingen tvivl om, og også med statsministerens åbningsredegørelse i tirsdags, og med de initiativer som regeringen fremlagde, at der kommer en meget skrappere indsats mod dem som vælger en kriminel løbebane og vælger det kriminelle bandemiljø. Der kommer nu en meget skærpet straf og hurtigere indsats med beslaglæggelse med deres genstande som er det som de flasher for at få de små til at synes at de er nogle seje gangstere. Men Københavns Kommunes opgave er at forebygge at nogen søger over i det miljø. Det er det lange seje træk med de sunde foreningsinteresser og lommepengejobbere, så de ikke går hen og bliver vagter for pusherne.

Tryghedspartnerskabet

Med budget 2021 er der vedtaget en forlængelse af tryghedspartnerskabet som indeholder forskellige indsatser.

– Det gode ved tryghedspartnerskabet er, at vi altid kan tilpasse til den situation som man er i. Vi har nu er firårig periode til at udvikle det og jeg er hele tiden åben for at finde nye veje. Vi skal hele tiden kunne tilpasse til det, siger Frank Jensen og afslutter med en fremstrakt hånd:

– De skal mærke det positive i deres liv. Det kriminelle miljø kan føles som et tilhørssted. Men de finder hurtigt ud af, at hvis man er nederst i fødekæden, kan du blive brugt som kanonføde i en konflikt. Og det er svært at komme ud af. Derfor har både vi og politiet exitprogrammer. For vi må aldrig opgive at trække folk tilbage.