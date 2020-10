15.500 ton slam skal fjernes OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Foto: Kaj Bonne

For to år siden startede oprensningen af Fæstningskanalen i Husum efter mange års forsømmelse af vandkvaliteten i kanalen, der leder vand til Utterslev Mose. Arbejdet har ligget stille et stykke tid på grund af det såkaldte anlægsloft, der satte begrænsninger for de kommunale aktiviteter.

Af Erik Fisker