1 rødt kort, 2 mål og 3 point til Husum

Foto: Christian Ove Carlsson

Husum tog i lørdags imod Køge Nord FC i Husumparken, hvor værterne skulle følge op på de 2 seneste uafgjorte kampe og bevise at den dårlige stime i starten af sæsonen med 5 nederlag i træk var brudt

Af Randi Salzwedell

Kampen bar stort præg af den kraftige vind, og det var svært for begge hold at kontrollere bolden, men Husum formåede at holde et godt pres i 1. halvleg med vinden i ryggen.

Hjemmeholdet kom foran allerede inden der var spillet 10 minutter og den stilling holdt indtil kort før pausen hvor gæsterne udlignede til 1-1.

I anden halvleg var det forventet af gæsterne med den kraftige vind i ryggen ville sætte sig tungt på kampen, men det lykkedes Husum at holde Køge Nord nogenlunde fra den store dominans.

Gæsterne havde dog et par store chancer på træværket, og da hjemmeholdets Abbas Mushtak fik sit andet gule kort og dermed rødt efter 84 min, sad man med fornemmelsen at nu ville det gå galt.

Det gjorde det så også, men for gæsterne som pressede på for at score, men glemte at holde øje med Mikkel Bo Eriksen, som på en kontra spurtede fra gæsternes forsvar og scorede sikkert bag en forsvarsløs Køge keeper.

Med sejren har Husum nu fået vendt skuden og fået kontakt til de ovenliggende hold.

Husum møder i næsten rund ude Ishøj IF som ligger nummer 3 i tabellen.