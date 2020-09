Vores børn fortjener sikre legepladser

Edderkoppelegepladsen ved Pilesvinget er et kæmpe hit blandt områdets børnefamilier.

Af Cecilia Lonning-Skovgaard og Flemming Steen Munch

Af Beskæftigelses- og Integrationsborgmester Cecilia Lonning-Skovgaard (V) og kultur- og fritidsordfører Flemming Steen Munch (V), medlem af Borgerrepræsentationen

Edderkoppelegepladsen ved Pilesvinget er et kæmpe hit blandt områdets børnefamilier. Også så stort et hit, at legepladsen over sommeren fremstod så slidt, at der kunne stilles spørgsmål ved, om det overhovedet var sikkert for børnene at lege på den.

Dét spørgsmål tog både Lokaludvalget og Venstre op overfor den ansvarlige forvaltning, Teknik- og Miljøforvaltningen. Forvaltningens efterfølgende tilsyn viste da også, at der VAR alvorlige skader og slid på fire af legeredskaberne. De er nu udbedret, ligesom alle trælegeredskaberne er gennemgået for bl.a. udstikkende skruer, man kan skære sig på – og legepladsen er igen sikker at lege på.

Tilbage står en undren over, hvorfor der skal råbes SÅ højt vagt i gevær, før der sker noget. At både vi politikere og lokaludvalget er nødt til at banke i bordet burde ikke være nødvendigt. I stedet burde der være et hyppigere, løbende eftersyn af legepladserne, hvor alle legepladser minimum en gang om året blev gennemgået og sikkerhedskontrolleret, og hvor skader og hærværk blev udbedret. Det gælder trods alt vores børn og deres sikkerhed.