Veloplagt Tom Donovan

Tom Donovan i Café Pilen. Foto: kv

Music House i Pilegården er så absolut et af kulturhusets mest frugtbare initiativer – i sin tid skabt af stedets daværende leder Peter Steffensen og den idérige sanger og guitarist Krølle Erik. Konceptet består af en række koncerter med nogle af de bedste danske og udenlandske musikere.

Af Kaare Vissing

Af de en gang om året tilbagevendende kunstnere kan nævnes Benny Holst, Martin Arnoldi og James Rasmussens Trio samt den irske troubadour Tom Donovan, som gæstede Café Pilen onsdag den 9. september. Han er dansk gift og har siden 1994 været bosat på Fyn. Han har i årevis optrådt på Skagen Festival, som han under sit music- & talkshow forleden ustandseligt fortalte om, ikke mindst om ”Skagens rose”, som slet ikke er nogen rose, men en pil, i hvis topskud galhvepsene lægger deres æg – begyndelsen på en proces der krøller plantens blade, så de ligner små, fine roser.

Donovan holdt et helt lille foredrag om ”rosen”, der har inspireret ham til en sang. Selv om Tom Donovan efter et kvart århundrede i landet forstår dansk, så fortæller han sine mange muntre historier på engelsk, hvilket giver hans optræden autentisk charme.

Tom Donovan fik lært sit 30 personer store publikum et og andet om dansk kultur, for eksempel at den skotske folkesanger Alex Campbell var en af dem, der for alvor udviklede Skagen Festival til det, den er berømt for i dag: et center for folkemusikken i alle dens afskygninger, dog med tolerance for andre musikgenrer. Donovan nævnte også forbindelsen mellem Danmark og Irland i Vikingetiden, Gorm den Gamle og Jelling med mere. At den gensidige kulturelle inspiration har holdt sig til vore dage, gav han et sjovt eksempel på: Thøger Olesens sang om det store, stygge storkespringvand, som folkesangeren Cæsar gjorde berømt, er oprindeligt en irsk børnesang.

Men naturligvis var publikum først og fremmest kommet for at høre en række af de fortrinlige folkeviser fra især 1960’erne, og det gik ikke forgæves. Med sin solide og gode stemme og sit gedigne guitarspil blev det til såvel Ralph McTells ”Streets of London” som den mere kendte navnebror, skotske Phillips Donovans ”Catch the Wind” og ”Mellow Yellow” – samt mange andre. Endnu en stor aften med Music House i Café Pilen!