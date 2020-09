Vellykket renovering

Foto: Kaj Bonne

Om et par uger fjernes afspærringen om den nyrenoverede Bellahøj Friluftsscene, men allerede i sidste uge kunne imponerede brugere og ”bagmænd” glæde sig over et æstetisk og smukt anlæg. Fra venstre Rasmus Elleby (Kultur N), Lis Søkvist (Lokaludvalget), Kirsten Møller (fmd. for Kulturudvalget), Erik Fisker (tidl. form. for Lokaludvalget), samt musikarrangørerne Jesper Ravn Nielsen og Peter Rønn.

Af Kirsten Møller, form. Lokaludvalgets Kulturudvalg

– Vi er meget tilfredse

Fantastisk – hvor er scenerummet smukt – sikke et sted, der nu er genskabt. Endelig er Bellahøj Friluftsscene i al sin skønhed færdig. Lige siden 2013 hvor Lokaludvalget fik udarbejdet visionsplanen for ”Bellahøj Friluftsscene – i dag og i morgen” har vi i Lokaludvalget set frem til denne dag.

Resultatet af renoveringen og opgraderingen er en meget smuk friluftsscene med god plads mellem tilskuerne. Selv i en coronatid vil den let kunne leve op til kravene. Arbejdet er super smukt udført og med en æstetik der er tro mod arkitektens oprindelige ideer. Det gælder både udformningen af scene og siddepladser, de meget flotte trappeføringer og valg af materialer. Alt sammen helt tro mod det oprindelige håndværk. Hvor er det flot.

Vi er meget tilfredse med resultatet. Stor tak til alle de, der har været med til at genopbygge Bellahøj Friluftsscene. Scenen har et stort potentiale, fordi den tilbyder et stort scenerum flot beliggende med udsigt over København. Lokaludvalget vil derfor i et samarbejde med Kultur-og Fritidsforvaltningen, Teknik – og Miljøforvaltningen, samt Vanløse og Bispebjerg Lokaludvalg invitere teatre, orkestre, sangere, musikere, dansere og festivalarrangører, der plejer at tilbyde teaterforestillinger, opera, danseforestillinger, Jazzkoncerter mv. over hele København, ja hele landet i sommerend løb, til at komme og tage Københavns eneste permanente friluftsscene med plads til 2000 i brug.

Vi erkender, at der fortsat er et par udfordringer mht. overdækning af scenen, scenegulv, etablering af lys og lyd samt toiletforhold. Det skal klares ad hoc pt. Det skal vi ha løst mere permanent ved fælles hjælp og nok også i et samarbejde med offentlige og private fonde.