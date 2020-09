Valg til menighedsrådene

Brønshøj Kirkes Pigekor synger ved indvielsen af det nye Sognehus i marts 2019. Foto: Peter Høvring

Menighedsrådsvalg i Brønshøj Kirke tirsdag den 15. september kl. 19 i Brønshøj Sognehus

Af Erik Fisker

Hvordan skal Brønshøj Kirke udvikle sig i fremtiden? Det beslutter det til enhver tid siddende menighedsråd sammen med kirkens præster og ansatte.

– Man skal ikke tro, at menighedsrådet bare er et Mickey Mouse-parlament, siger sognepræst Peter Nejsum. – Hvis man har en god ide, og der er flertal for den, er der ikke langt fra ide til virkelighed i menighedsrådet. Et af de mest synlige eksempler på det, er det nye Sognehus lige ud til Brønshøj Torv, tilføjer han.

– Menighedsrådet skal være repræsentativt for hele Brønshøj, fortsætter Peter Nejsum. – Menighedsrådet skal arbejde for dem, der jævnligt går til højmesse, men også for alle dem, der kommer til babysalmesang, børnegudstjenester, jazz- og skumringsgudstjenester, til møder og koncerter og i kirkens sorg- og samtalegrupper. Og for dem, der bare kommer juleaften.

Samtidig er menighedsrådet med til at værne om det børne- og ungdomsarbejde, der udgår fra kirken, bl.a. FDF, børnekor, pigekor og minikonfirmander.

Har man lyst til at deltage i arbejdet i menighedsrådet ved Brønshøj Kirke, kan man møde op – og stille op den 15. september kl. 19 i Brønshøj Sognehus.

Valg i Bellahøj Kirke

Bellahøj Kirke inviterer også indenfor til valg til menighedsrådet tirsdag den 15. september, kl. 19. De inviterede er dem der bor i Bellahøj-Utterslev sogn og dem, der har løst sognebånd. Det er adgangsbilletten til, at man kan stemme til menighedsrådet. Man kan læse mere om hvordan man stiller op til valget og løser sognebånd på www.bellahoejkirke.dk.

Som optakt til valget byder sognet de stemmeberettigede på stegt flæsk og persillesovs fra kl. 17.30. Lidt valgflæsk er godt på dagen, hvor der både er brug for dem der vil stille op, og for alle dem der skal være med til at stemme på de opstillede.

Valg i Tingbjerg Kirke

I Tingbjerg Kirke foregår valget til meninghedsrådet den 15. september, kl. 19.

Valg i Husum og Husumvold

Tirsdag den 15. september, kl. 19.30 afholdes menighedsrådsvalget i Husum Kirke. På valgforsamlingen efter aftensangen foretages opstilling og valg, hvor kandidaterne præsenterer sig, og der er mulighed for debat. Valget sker ved skriftlig afstemning. Alle fremmødte folkekirkemedlemmer over 18 år fra sognet kan deltage, stille op og stemme.

Samme dag, kl. 19 afholdes valget til det nye menighedsråd i Husumvold Kirke. Opstilling og valg af kandidater foregår til valgforsamlingen. Kandidaterne præsenterer sig, og der er mulighed for debat. Valget sker ved skriftlig afstemning. Alle fremmødte folkekirkemedlemmer over 18 år fra sognet kan deltage, stille op og stemme.