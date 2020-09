Der ligger de så som ligposer i lige rækker, de som engang stod ranke og stolte og omkransede den lille grønne plet i et spagt forsøg på at forskønne det uskønne og uforholdsmæssigt store og massive vandtårn, som nogle tåbelige brønshøjgensere gerne vil bevare!

Træerne er blevet ofret for bygningen af en spejderhytte, hvor de paradoksalt nok har måttet lade livet for spejdere, der bruger naturen – og træerne! For som altid må naturen bøde for alverdens menneskelige forseelser, fordi politikere og visse aktive borgere tænker kortsigtet – hvor hyklerisk i en tid, hvor både natur og klima burde være i højsædet!

Jeg vil gerne være træernes forsvarer og danne foreningen for træernes bevarelse, så vi passer på den natur vi har – med omtanke – og ikke bare fælder for atter at bygge en tudegrim, uæstetisk bygning. Mit håb er derfor, at spejderhytten bliver smuk, og at spejderne vil være med til at plante dekorative træer og buske omkring hytten! Forskønnelse og æstetik må være det nye mantra – for det har der ikke været meget af i Brønshøj hidtil!