Tid til vaccination

- mod influenza og lungebetændelse (pneumokokker)

Af Erik Fisker

Fra 1. oktober kan man gratis blive vaccineret mod influenza på blandt andet en række apoteker og hos sin praktiserende læge, hvis man er fyldt 65 år eller er i særlig risikogruppe.

– Influenzasæsonen begynder for alvor i december og der går 2-3 uger, fra man er blevet vaccineret, til man er beskyttet. Man kan blive vaccineret fra den 1. oktober frem til den 15. januar næste år.

Til forskel fra sidste år har vi fået corona at slås med. Vores erfaring fra de tidligere år er at rigtig mange ønsker at blive vaccineret i de første uger af vaccinationsperioden. For at beskytte alle mest muligt, har vi valgt at indføre tidsbestilling den første tid, således at vi bedst muligt kan holde afstand og passe på hinanden, siger apoteker Ilja Søndergaard fra Linde Apoteket på Frederikssundsvej.

Man kan blive vaccineret gratis hvis man:

Er fyldt 65 år

Er førtidspensionist

Lider af hjerte-kar-sygdom

Har en kronisk lungesygdom

Er gravid i 2. eller 3. trimester

Har visse kroniske sygdomme eller risikofaktorer (spørg lægen/apoteket)

Er man over 65 år kan man også blive vaccineret mod lungebetændelse (pneumokokker). Mens man bør blive vaccineret hvert år mod influenza, holder vaccinationen mod lungebetændelse 6 år.

I 2019 blev 52 % af alle over 65 år i Danmark vaccineret mod influenza. Målet er 75 %.