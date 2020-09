Thomas Buttenschøn solo

Thomas Buttenschøn. Foto: presse

Det er en dansk sangskriver med en personlig historie at dele ud af, der skyder efterårssæsonen i gang i Pilegården tirsdag den 15. september, kl. 20.

Af Erik Fisker

I 2012, året efter Thomas Buttenschøns ældste søn var blevet født, startede han en rejse. En rejse der har været hård, og som han langt fra er færdig endnu. Han besluttede sig for, at han ville fortælle sin egen historie. En historie om aids, død, håb og kærlighed. Buttenschøn mistede begge sine forældre alt for tidligt, og var selv ekstremt heldig at overleve indtil medicinen kom.

Som opvarmning til koncerten kan man opleve den dansksprogede sangskriver Esben Svane, som var med til at danne Ulige Numre, og vinde Dansk Melodi Grand Prix med A Friend In London, og har sidenhen udgivet to anmelderroste album og turneret rundt i Europa og Canada. Billetter på pilegaarden.kk.dk.