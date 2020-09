Tennis på Falster

Brønshøj Boldklub fik en på goddag’en, da de i går gæstede CM Arena i Nykøbing. Det endte nemlig med et 6-3 nederlag mod nedrykkerne fra Nykøbing FC. Bayan Fenwick og Aleksandar Lazarevic (2 mål) stod for scoringerne.

Af Christian Haslund, Brønshøj Boldklub

Kampen var mindre end fire minutter gammel, da hjemmeholdet scorede på kampens første chance. Lars Pleidrup smed et frispark ind i feltet, hvor bolden blev headet på tværs til Andreas Holm, der kunne sende kuglen det sidste stykke over stregen. 1-0 til NFC.

Små ti minutter senere var Mathias Kristensen tæt på at bringe Nykøbing foran 2-0. Mads Gabel mistede bolden omkring eget felt til Mathias Gehrt, der spillede bolden på tværs til en helt fri Kristensen. Men Michaelsen kom flot ud af sit mål og fik reddet.

Brønshøjs første chance kom efter 19 minutters spil, da Nicolai Clausen tog den hele vejen fra egen banehalvdel til modstanderes felt. Her sendte han bolden på tværs ind til en glidende Bayan Fenwick, der kunne score sit femte mål i sæsonen. 1-1.

Desværre tog Nykøbing FC hurtigt føringen igen, da Mathias Gehrt helt uhindret kunne drive bolden frem til kanten af feltet. Her tog han chancen med et skud, som strøg forbi Michaelsen og i mål. 2-1 til hjemmeholdet.

NFC havde tre rigtig gode muligheder for at bringe sig yderligere foran, men måtte vente til det 41. minut. Her blev Emilio Simonsen nedlagt i feltet, og dommeren pegede på plette. Straffesparket tog Mathias Kristensen sig af, og det han gjorde han ganske sikkert. 3-1 til NFC.

Der var lidt længere mellem chancerne i første halvdel af 2. halvleg, men halvvejs inde tog målscoringen igen fart.

Jacob Egeris fik bragt hjemmeholdet foran 4-1, da han stod helt fri i feltet efter et hjørnespark. Det blev også 5-1 til Nykøbing FC. Her var der ping-pong mellem Nicolai Jessen og Mathias Gehrt, og så kunne Jessen alene med Michaelsen udbygge føringen.

To minutter senere lykkedes det Brønshøj at pynte lidt på resultatet. Adil Guendouri tog en rigtig god tur ind i feltet, hvor han driblede forbi den ene efter den anden, inden han blev nedlagt i feltet. Straffe til Brønshøj. Aleksandar Lazarevic var sikkerheden selv, da han sendte Jannich Storch til den modsatte side. 5-2.

Lige inden kampen rundede 90 minutter fik Brønshøj igen reduceret. Elias Asidah With sendte et højt indlæg ind mod bagerste stolpe, og her kunne Lazarevic heade bolden over i det modsatte hjørne. 5-3.

Desværre var det ikke kampens sidste mål, for cirka et minut senere scorede Mathias Gehrt sit andet mål i kampen, da Mads Møldrup spillede bolden skråt tilbage til Gerht, da kunne gøre det til slutstillingen 6-3.

Selvfølgelig er det positivt, at Brønshøj scorer tre mål på udebane, men det er ikke i orden at lukke seks mål ind. Der venter derfor trænerteamet noget arbejde, inden hvepsene på lørdag den 3. oktober kl. 15 møder Skovshoved på Tingbjerg Ground.