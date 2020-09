Stabilitet søges

Starten på den nye sæson har været en blandet landhandel. Den har budt på rigtig gode sejre over Frem og AB Tårnby, men også nederlag til Vanløse og FC Roskilde. Forhåbentlig kan en sejr på lørdag over FA 2000 være med til at starte en stime af stabilitet i en række, hvor ingen sejre er sikre.

Af Christian Haslund, Brønshøj Boldklub