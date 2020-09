SPONSORERET INDHOLD: Er du træt af at tabe penge på online spil, og savner du nogle gange et gratis alternativ? Det er faktisk slet ikke en absolut nødvendighed, at spille om penge. Du kan sagtens spille mange af de aktuelle casino-spil og spilleautomater for sjov.

Af SPONSORERET INDHOLD

Nu tænker du sikkert, at du skal ind på en eller anden mystisk og svært tilgængelig hjemmeside for at finde alle disse gratis spil frem, men du behøver ikke lede længe. De er for snuden af dig, og har været det igennem længere tid.

I denne artikel ser vi nærmere på, hvordan du kan spille på spilleautomater for sjov, og hvordan du også kan spille på spilleautomater for alvor, uden at det nødvendigvis kommer til at koste dig penge.

Spillemaskiner i demo-versioner

Alle de store og populære spiludviklere af spillemaskiner og casino-spil har i årevis lagt alle sine spil ud på de respektive officielle hjemmesider. Her har man præsenteret sine spilleautomater og klassiske bordspil, leveret data og info på spillenes opbygning og regler samt givet alle nysgerrige besøgende en mulighed for at spille på spilleautomaterne for sjov.

Det betyder, at du kan gå ind på spiludvikler-hjemmesider som Netent, Yggdrasil Gaming, Play’n GO, Microgaming og mange andre og faktisk tage en prøvetur i de pågældende spilleautomater. Det er lidt som at gå i Tivoli efter lukketid. Man kan prøve alle boderne og spillene, men man kan ikke vinde noget. Men det gode er, at man så heller ikke kan tabe noget!

Spilleautomater for sjov på online casinoer

Med tiden har alle de store og mellemstore online casinoer forstået, at online spillerne faktisk elsker, at der er et alternativ til spil om rigtige penge. Derfor har store online casinoer som LeoVegas, Mr Green, Tivoli Casino og andre nu alle udbudt to versioner af alle spilleautomater. Spilleautomater der spilles for rigtige penge, og spilleautomater for sjov.

Du behøver faktisk ikke engang at logge ind eller være kunde på det pågældende online casino. Det er muligt at besøge casinoet som gæst uden log in oplysninger og samtidig få lov til at spille på samtlige spillemaskiner for sjov, så lang tid man overhovedet har lyst til det. Der er ingen begrænsning og din fiktive bankroll er nærmest utømmelig.

Fordele ved at spille på spilleautomater for sjov

Mange kaster sig over de forskellige gratis spillemaskiner for at sjov skyld. I dag er digitale spillemaskiner lavet af super kreative og innovative spiludviklere, som sætter en dyd i at skabe visuelt smukke og næsten episke spillemaskiner. Derfor er det ofte en fornøjelse i sig selv, blot at opleve selve spillemaskinens farver, temaer og finurlige funktioner. Men udover det, er der også andre gode grunde til at spille på spillemaskiner for sjov.

Måske er du helt ny på spillemarkedet og savner noget overblik og rutine. I den forbindelse falder gratis spilleautomater på et tørt sted. På den måde vil alle nye og helt grønne spillere kunne danne sig en klar fornemmelse af, hvad der venter dem, hvis de på et tidspunkt ønsker at springe ud i spil eventyret om rigtige penge. Det er trods alt ens egne surt optjente penge, som man skal gamble om på casinoet, så det er aldrig en dårlig idé at være forberedt først.

Måske er du en habil og super rutineret storgambler, som blot er i tvivl om en ny online spillemaskine. Her gør man klogt i at bruge et par minutter eller timer på den gratis spillemaskine, for ligesom at få hele mekanikken ind under huden. I dag laves online spillemaskiner med et væld af forskellige og ofte indviklede bonus features og funktioner, som er rare at kende på forhånd, før man springer ud i spil om penge.

Spil på spillemaskiner gratis med bonusser og free spins

En ting er at spille på demo versioner af spillemaskiner uden at løbe risikoen for tabe, men også uden chancen for at vinde, noget andet er at spille ‘gratis’ på spillemaskiner, og samtidig have chancen for at vinde. Det lyder umuligt, men det er faktisk et scenarie, der oftest finder sted. Det sker på følgende måder:

Når et online casino får en ny spillemaskine vil man oftest gerne promovere den, så det størst mulige antal spillere kan få øjnene op for den og begynde at bruge penge på den. Men det kræver en introduktion, og den fremmes bedst ved at give gratis spins til den pågældende maskine. Man kan dermed tit hente gratis spins til nye spillemaskiner på forskellige online casinoer, både som ny kunde, men også som eksisterende kunde.

Udover det kan man også holde øje med de mange gratis spins i forbindelse med velkomstbonusser til nye kunder. Her skal man gå efter de såkaldte gratis spins bonusser uden indbetaling. Her får man som ny kunde slet og ret et vist antal gratis spins til en eller flere spillemaskiner på det pågældende online casino mod at man så registrerer sig som ny kunde. På den måde vil man altså også kunne spille gratis spillemaskiner og samtidig have chancen for at vinde.