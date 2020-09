Spejderhytte – fra grønt til ”gråt”…

Dags dato(27-8) forlyder det i medierne, at der er almindelig enighed blandt partierne på Københavns Rådhus om at nu skal skeen tages i den anden hånd når det drejer sig om ”det grønne” i byen…

Af Lars Nørgaard Andersen, Bækkeskovvej 53

Det er jo nemlig altid blevet meget stedmoderligt behandlet i byen og politikerne husker det som regel kun når der ikke er så langt til kommunevalget. Eller ved festlige anledninger. Anledningen til at der nu åbenbart skal fokus på ”det grønne ” under sloganet ”Gråt til grønt…!”, skal jo nemlig nok findes i de budgetforhandlinger for næste år der så småt skal løbes i gang her hen på sensommeren. Jeg vil håbe jeg har uret, men lad os tales ved efter kommunevalget i november næste år – og så se hvor meget der var om snakken, ”Fra gråt til grønt”.

I BHA af 19-8 var der en stor reportage fra ”det første spadestik” til det der skal blive en spejderhytte klods op ad Brønshøj vandtårn. Prisen, ud over de mange millioner, er endnu et indgreb i de begrænsede grønne åndehuller i vores by herunder fældningen af 6-7 gamle træer. De er nu fældet og det er derfor tydeligt hvor ”Spejderslottet” skal ligge. Det er især synd for de mennesker der nu skal have udsigt til mursten i stedet for store, flotte træer, men generelt sætter det intentionerne om ”Fra gråt til grønt” i et meget kedeligt lys.

Man kan undre sig over at en spejderorganisation der som et af sine hovedformål har at introducere børn og unge til naturen(…”det grønne”) vil stille an med sådan et projekt – især fordi der burde være andre, lokale løsninger der vil kunne opfylde spejdernes behov. Pt ”bor” de i den gamle Rytterskole, et af flere oplagte eksempler på eksisterende bygninger/lokaler de ville kunne benytte til deres aktiviteter. Det er også påfaldende, at ingen af de ansvarlige for projektet har haft lyst til at melde sig med argumenter og forklaring på hvorfor man har måttet ty til et indgreb i naturen/”det grønne” for at kunne bedrive sine aktiviteter. Forklaringen er jo nok den enkle – at det var der ingen grund til. Tingene kørte, man havde sit på det tørre. Så skidt med ”Fra gråt til grønt”…