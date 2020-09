Sikker kvalitetstid med babyen

Dalma med sit barn. Foto: Privat

Babysang og rytmik i Tingbjerg Kirke er for dem som godt kan lide sang og musik, trommerytmer og sjove lege. Der holdes afstand og sprittes af.

Af Erik Fisker

Louise Krarup guider en lille times tid og man lærer en masse sange og lege, som man også kan bruge derhjemme. Man vil sikkert opdage, at barnet bliver meget nysgerrigt og er i stand til at koncentrere sig længe. Efter timen hygges med kaffe/te, brød, snak og bleskift. Man mødes 10 onsdage fra kl. 10-12 og første gang er den 23. september.

Første gang er en prøvegang og ellers koster det 100 kr. for hele forløbet. Tilmelding til Maja Rüegger på 20147499.