Sara Trier udstiller i Argentum Galleri

Udstillingen indeholder også portrætter af badenymfer - malet af Sara Trier.

Sara Triers kunstneriske ophav fornægter sig ikke. Hun er hun født ind i en kreativ familie, og i Argentum Galleri og Værksted udstilles hendes enkle og satiriske streg

Af Erik Fisker

Annegitte, som ejer Argentum Galleri og Værksted, blev opmærksom på Sara Trier sidste sommer, da hun udstillede sammen med flere andre fra Trier-familien, bl.a. far, Troels Trier og bror, Tobias Trier i Huset i Asnæs. ”

– Saras streg rammer noget i mig, en genkendelse af mit eget liv, som både er komisk og alvorligt, på en gang. Det er derfor også med stor glæde, at jeg nu har mulighed for at udstille Sara Triers værker i galleriet på Birkedommervej 68 i NV, siger Annegitte.

Sara Trier er billedkunstner og er født 1975 i København. Hun kredser med en enkel, satirisk streg om hverdagslivet som byboer, klimasynder, kvinde og mor. Det hektiske familieliv, den myldrende by. Sara Trier er autodidakt billedkunstner, kandidat i litteraturvidenskab og har tidligere udgivet romaner, blandt andet brevromanen Hvide Løgne med mor Dea Trier Mørch.

Udstillingen ”Badenymfer og lystfyldte klimasyndere”, kan ses til onsdag den 30. september.