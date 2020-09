Sara Omar fortæller

Forfatteren Sara Omar. Foto: Manyar Parwani

Den anmelderroste og prisbelønnede forfatter fortæller om sin nyeste bog, Skyggedanseren, på Tingbjerg Bibliotek\Kulturhus

Af Erik Fisker

Dansk-kurdiske Sara Omar udgav sidste år romanen Skyggedanseren, der er en fortsættelse af historien om pigen Frmesk, som vokser op i Kurdistan. En historie hun påbegyndte i Dødevaskeren fra 2017.

Tirsdag den 22. september, kl. 18 til 20 kan man høre mere om hendes forfatterskab og om baggrunden for de to romaner. Der vil også blive mulighed for at stille spørgsmål.

I pausen kan der købes kaffe og the, og efter arrangementet serverer Café Mors Varme Hænder kurdisk aftensmad (50 kr.) enten to go eller til at spise i caféen. Gratis billetter kan hentes på Billetto.dk ved at søge på Tingbjerg.

Sara Omar blev i 2020 tildelt boghandlernes pris, De Gyldne Laurbær, for Skyggedanseren.