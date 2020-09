Romantisk eftermiddagskoncert

Det rytmiske kor Takt og Tone kommer til Bellahøj Kirke. Foto: Finn Fritz

Der er lagt op til et ocean af kærlighedssange, lige fra Paul Ankas: ”Put Your Head On My Shoulder” til ”Isn’t it Romantic” af Richard Rodgers og Lorenz Hart, når det rytmiske kor ”Takt og Tone” giver koncert i Bellahøj Kirke søndag den 27. september, kl. 16.

Af Erik Fisker