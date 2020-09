Nyt parti på Københavns Rådhus

Tidligere medlemmer af partiet Alternativet har stiftet partiet Frie Grønne, Danmarks Nye Venstrefløjsparti

Af Erik Fisker

Tidligere medlemmer af partiet Alternativet har stiftet partiet Frie Grønne, Danmarks Nye Venstrefløjsparti, og tidligere borgmester i København og nuværende borgerrepræsentant for Alternativet, Niko Grünfeld, har anmodet om at han fremover angives som repræsentant for Frie Grønne. Borgerrepræsentationen skal behandle anmodningen på sit næste møde. Ved kommunalvalget i 2017 fik Nico Grünfeld 4.005 personlige stemmer.