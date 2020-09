Nyt fra Lokalhistorisk Selskab

Lokalhistorisk Selskab har udgivet hæfte nr. 122 i sin serie om den lokale historie

Af Erik Fisker

Fire gange om året udsender Lokalhistorisk Selskab for Brønshøj, Husum og Utterslev hæftet ”Nyt fra Lokalhistorien” og har netop udgivet nr. 122, der er på 24 sider. Som sædvanlig indeholder hæftet interessante og spændende beretninger om emner fra bydelens historie.

Den nyeste udgave af hæftet indeholder blandt andet en artikel af den 88-årige Jytte Zabel, hvor hun tænker tilbage på sine mange år i Brønshøj, hvor hun gik på Bellahøj Skole. Hun fortæller blandt andet om de kolde vintre i starten af 1940-erne og skøjteløb og kælkning ved Degnemosen. Jytte Zabel fortæller også om Bellahøjmarken med blandt andet dyrskuer, og hvordan lokale ildsjæle i 1991 tog initiativ til afholdelse af kræmmermarked på Bellahøjmarken.

Hæftet indeholder også et ”læserbrev” i Brønshøj Avis (1940) fra daværende statsminister Thorvald Stauning i anledning af, at Byggeforeningen Enigheden kunne fejre 40 års jubilæum. Thorvald Stauning boede på Enigheds Allé 21 fra 1900-1902, og skriver at ”…Sommeraftningerne ude i min lille Have, eller i den gamle Brønshøj By, ved Gadekær, Landsbyskole og Kirke, er skønne minder…”