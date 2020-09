Nye medlemmer i Lokaludvalget

Der er 23 medlemmer i Lokaludvalget. Her samlet til møde sidste vinter. Foto: Kaj Bonne

Der blev i sidste uge afholdt suppleringsvalg til Brønshøj-Husum Lokaludvalg, da der var tre ledige medlemspladser og en række suppleantpladser, der var ubesatte.

Af Erik Fisker

Valgmødet blev afholdt på EnergiCenter Voldparken, og hver forening m.m., der har sit virke i Brønshøj-Husum kunne sende én repræsentant til valgmødet og/eller en indstilling om hvem, der skal sidde på de ledige pladser i Lokaludvalget.

De tre ledige medlemspladser blev besat således:

Jens Kristian Jensen, indstillet af Hvepsene for området Børn og Unge.

Alina Protsyk, indstillet af Lastivka København for området Bolig.

David G. Kristensen, indstillet af Grundejerforeningen Ny Husum Havebyg or området Bolig.

Som nye suppleanter blev valgt:

Yilmaz Yildis, indstillet af Komkar København.

Pia Rasmussen, indstillet af Utterslev Mose Bilaug.

Ida Berendsen, indstillet af Brønshøj Parcelforening

Lise Buch, indstillet af Landsforeningen Praktisk Økologi.

Formelt er der tale om indstillinger, der først skal godkendes i Borgerrepræsentationen. Dette forventes at ske den 8. oktober.