Ny teknik- og miljøborgmester i 2021

Borgmester Ninna Hedeager Olsen. Foto: presse

Københavns teknik- og miljøborgmester, Ninna Hedeager Olsen fra Enhedslisten, genopstiller ikke til kommunalvalget, der afholdes i november 2021.

Af Erik Fisker

Hun har siddet på borgmesterposten siden 2017, og det er p.t. ikke besluttet, hvem der skal være partiets spidskandidat til kommunalvalget. Enhedslisten er det næststørste parti i Borgerepræsentationen med 11 pladser af de 55 pladser. Ninna Hedeager Olsen var sygemeldt sidste år i fire måneder efter en sag om en mulig voldtægt i hendes hjem.

– Til trods for de personlige omkostninger og pressens opførsel har min beslutning ikke noget at gøre med den sag. Det har som sagt hele tiden været planen at stoppe ved udgangen af 2021, siger Ninna Hedeager Olsen til mediet Solidaritet.