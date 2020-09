Ny sprogambassadørgruppe på Nørre G

Sprogambassadører på Nørre G på Mørkhøjvej. Foto: Christine Leturgie

Af Erik Fisker

Interessen for fremmedsprog på Nørre G går tilsyneladende bedre tider i møde. Tilbage i januar samlede lærere fra de forskellige sprogfag, med bevilligede midler fra Undervisningsministeriet, nemlig en gruppe af sprogelever fra Nørres G´s forskellige sproglige linjer. Eleverne vil fremover fungere som ambassadører, der har til opgave at styrke den sproglige identitet på Nørre G samt fremme interessen for sprog blandt skolens elever.

Sprogambassadørerne vil i løbet af det kommende semester besøge organisationer, uddannelsesinstitutioner og firmaer, hvor sprog spiller en vigtig rolle. Gruppen skal møde folk fra forskellige dele af erhvervslivet, som beskæftiger sig med sprog til dagligt, og høre deres takes på, hvorfor sprogkundskaber er vigtige på en arbejdsplads, og hvad de kan bruges til. Ambassadørernes opgave bliver at videreformidle den viden til skolens øvrige elever.

Allerede den 1. september skal gruppen til foredrag med Camilla Stendevad Christensen, som har erfaring med at kombinere sine sproglige og økonomiske kompetencer i erhvervslivet, blandt andet til at skabe handelsforbindelser verden over.

Sprogambassadørernes studietur til Bruxelles er desværre blevet sat lidt på pause på grund af COVID-19-epidemien, så indtil videre må gruppen undvære besøg og møder med internationale kontakter. Dette betyder dog også, at der vil blive lagt en ekstra indsats ind for at stable nogle spændende foredrag og workshops på benene her i Danmark indenfor de mulige rammer.

Eksempelvis skal gruppen den 30. september besøge Europa-Huset og høre om EU’s institutioner og sprogpolitik for at få et indblik i sprogs rolle i international politik.

Sprogambassadørerne vil fremover være Nørre G’s talerør for sprog, og gruppen glæder sig til at tale en masse med skolens elever om sprogfag og deres vigtighed.

– Det er vores håb, at flere elever vil komme til at elske sprog, lige så meget som vi gør, siger fransklærer Christine Leturgie.