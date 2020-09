Nej til billigere lokaler til almen praksis

Københavns Kommune har modtaget afslag fra Sundheds- og Ældreministeriet på en ansøgning om et frikommuneforsøg, der skulle have skaffet lokaler til almen lægepraksis.

Af Erik Fisker

Københavns Kommune har modtaget afslag fra Sundheds- og Ældreministeriet på en ansøgning om et frikommuneforsøg, der skulle have skaffet lokaler til almen lægepraksis. Afslaget begrundes med, at udlejning af lokaler til almen praksis skal ske på markedsvilkår ud fra hensyn til en forvaltningsretslig grundsætning om ikke at stille lægerne forskelligt med hensyn til økonomisk støtte. Sundheds- og Omsorgsudvalget har alligevel besluttet at arbejde videre med at skaffe lokaler til almen praksis i København.