(næsten) Ny journalist

Gitte Ganderup, 38 år og journalist

Jeg har allerede skrevet en del historier her på Brønshøj-Husum Avis og det er nu på plads, at jeg skal skrive mange flere fremover i samarbejde med Erik Fisker som også er her på redaktionen

Af Gitte Ganderup

Derfor er det på sin plads med en præsentation og et ansigt på hvem der er jeres nye journalist. Jeg tror på at en lokalavis er til for de lokale borgere og at vi skal skrive om det som betyder noget for din hverdag. Vi har muligheden for at stille spørgsmål, undersøge og udrede. Vi kan sætte fokus på sager og vi kan følge op. Og det vil vi gerne for jer.

Jeg bor selv i Husum sammen med min mand og vores tre børn. De går alle tre nu i folkeskolen og deltager i vores bydels udvalg af aktiviteter.

Jeg har særligt fokus på kultur som der jo heldigvis er masser af i 2700, på børn og unge – det vil sige alt fra MGP til daginstitutioner, skolerne og også meget gerne historier om aktiviteter, sport, kultur og interesser for børn og unge.

Derudover skriver jeg også menneskelige historier som kan gemme sig alle steder.

Samtidigt vil jeg også rigtig gerne drive vores digitale platforme længere frem. Så vi ses også på hjemmesiden og på facebook håber jeg.

Hvis du har et tip eller en god historie – noget du undrer dig over – er du meget velkommen til at skrive til mig på gg@bha.dk eller send vores redaktion en mail på red@bha.dk