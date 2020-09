Musikeleverne gav koncert

Talent, glæde og musikalitet på Nørre G. Foto: Carol Munkers

Alle nye elever i 1g har været til koncerten, som kickstarter musikåret på Nørre G. Koncerten introducerer musikfaget for de nye elever samtidig med at præsentere de mange musikalske talenter, der er på skolen hvert år.

Af Erik Fisker

Det var en start på fuldt tryk, da Mathias fra 3c sang Unchain My Heart godt hjulpet af blæsergruppen, bandet og backingsangerne. Derefter kom musikeleverne godt rundt i genrer og udtryk med numre som Wicked Game (Chris Isaak), Not Alone (Jada), Valerie (Amy Winehouse), Sacrifice (Elton John) og mange flere, udført i mange forskellige konstellationer fra små grupper på få personer over større sammensætninger og til det store kor, hvor alle eleverne deltog.

Koncerten blev organiseret på den traditionelle musiktur for musikeleverne i 2g og 3g ved starten af skoleåret. På turen forbereder de forskellige numre arrangeret af både lærere og af eleverne selv. Musikklasserne glædede sig meget til at præsentere deres fine arbejde fra musikturen. Og publikum blev bestemt ikke skuffet.