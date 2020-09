Mundbind og nedlukning men stadig fysiske møder

Talk of a young woman at work at a job

Møder på byens jobcentre foregår stadig ansigt til ansigt i København. Foto: Colourbox

På trods af flere og flere tiltag mod coronasmitte, skal møderne på jobcentrene fortsat være fysiske i nogle tilfælde

Af Af Gitte Ganderup og Peter Kenworthy

Smittetallet i hovedstadsområdet har været stigende siden august.

I 17 hovedstadskommuner er arbejdet med at få standset smitten blevet skærpet. Men nogle ledige borgere skal stadig møde op til fysiske møder med frontmedarbejderne på jobcentrene. Det er en vurdering i den enkelte sag, lyder det.

– Efter sundhedsmyndighedernes seneste udmelding, lød det fra Kommunernes Landsforening, at vi skulle løse opgaverne, som vi plejer, og at der ikke er tale om et nødberedskab denne gang.

Derfor mener vi, at det er vigtigt, at en stor del af vores medarbejdere kommer på arbejde for at vi kan løse vores kerneopgave med at hjælpe de ledige i arbejde bedst muligt, skriver administrerende direktør i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i Københavns Kommune Tanja Franck til Brønshøj-Husum Avis.

Digitalt er godt

Jobcentermedarbejderne hører til dem der har allermest ansigt til ansigt-kontakt med borgerne. Erfaringer fra forårets corona-nedlukning viser, ifølge HK, at digitale og telefoniske møder med borgerne ”i høj grad skaber resultater”.

En landsdækkende undersøgelse, lavet af Marselisborg Consulting i august viser desuden, at ni ud af ti ledige var tilfredse med kontakten med jobcentret under nedlukningen, og gerne vil fortsætte med telefon- eller videosamtaler med jobcentret.

Endnu en landsdækkende undersøgelse, lavet af Momentum i juni, viser at 94 procent af jobcentercheferne mener at det vil styrke beskæftigelsesindsatsen i fremtiden, hvis man får mulighed for fremover at afholde jobsamtaler med ledige som telefon- eller videosamtaler. – Vi har også gjort os mange gode erfaringer med telefoniske og digitale kurser, og det er erfaringer, som vi tager med os videre. Vi har i øjeblikket et mix af fysiske og telefoniske samtaler. Men fysiske samtaler er stadig den bedste løsning i mange sammenhænge. Og her sørger vi som sagt for at overholde sundhedsmyndighedernes retningslinjer om fx. afstand, håndsprit, udluftning og så videre.

Forlænget mulighed

Regeringen forlængede den 16. September dispensationen på beskæftigelsesområdet så det til og med nytår er muligt for kommunerne at afholde online møder med ledige.

På trods af alle disse opfordringer og de mange tiltag skal de københavnske ledige stadig møde op til et fysisk møde med en sagsbehandler på byens jobcentre.

Beskæftigelses- og integrationsforvaltningen i Københavns Kommune har sendt mange medarbejder hjem for at arbejde hjemmefra men ikke alle frontmedarbejderne.

– Men hovedparten af de administrative medarbejdere, akademiske medarbejdere, HR-medarbejdere og andre fra Rådhuset og de faglige kontorer i forvaltningen arbejder hjemmefra. Det samme gør flere administrative medarbejdere fra jobcentrene, skriver direktøren og fortsætter:

– Vi holder fysiske samtaler med borgerne, men også en del telefoniske samtaler. Vi overholder alle myndighedernes regler. Siden vi genåbnede jobcentrene, har vi indført regler om håndsprit og håndvask og om udluftning, krav om afstand mellem borgere og ansatte og afstand mellem ansatte og så videre.

– Vi følger udviklingen tæt, og hvis myndighederne kommer med nye retningslinjer, så følger vi naturligvis dem.

Fleksible rammer

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering skriver i en mail til Gladsaxe Bladet, som Brønshøj-Husum Avis har set, at man ikke har konkrete anbefalinger til, hvordan jobcentrene skal efterleve sundhedsmyndighedernes anbefalinger.

– Der er skabt fleksible rammer for, at samtaler kan afholdes enten ved fysisk fremmøde eller elektronisk alt efter, hvad det enkelte jobcenter/kommune vurderer hensigtsmæssigt. Det er vigtigt i forhold til jobcenterchefernes tilbagemelding at holde fast i, at det er fleksibilitet, der er efterspurgt i forhold til at kunne tilrettelægge om det skal være fysiske eller elektroniske samtaler efter behov, tilføjer styrelsen.