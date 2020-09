Minimumsnormeringer på vej

The teacher helps the boy to make a figure plasticine on the table

Målet er flere (voksne) hænder i daginstitutionerne. Foto: colourbox

Budgetaftalen for 2021 skal sikre et markant løft til daginstitutionerne i København. Der kommer flere pædagoger og pædagogmedhjælpere, og den pædagogiske kvalitet i børnehaverne og vuggestuerne skal styrkes

Af Erik Fisker

Københavns yngste kan se frem til en hverdag med mere og bedre voksenkontakt i børnehaven og vuggestuen.

Med den nye budgetaftale afsættes et beløb til flere pædagoger og pædagogmedhjælpere. Samtidig investeres der i at udvikle den pædagogiske kvalitet i byens daginstitutioner. Børne- og ungdomsborgmester Jesper Christensen er begejstret for, at København med budgetaftalen realiserer et forslag fra S og SF om at gå foran og indføre minimumsnormeringer allerede i 2022.

– Et bredt flertal på rådhuset er enigt om at prioritere børnene, og det er helt fantastisk. Årene i daginstitution har enorm betydning for det enkelte barns udvikling. Derfor er det så afgørende, at vi har tilstrækkeligt med dygtige og dedikerede medarbejdere, siger Jesper Christensen.

Tre store løft

Den nye budgetaftale giver tre markante løft til daginstitutionerne. Der afsættes knap en halv mia. kr. over de næste fire år til at sikre minimumsnormeringer. Fra 2022 er der højst tre børn per voksen i vuggestuerne og seks børn per voksen i børnehaverne. Dermed går København foran Christiansborg, hvor et flertal har besluttet at indføre minimumsnormeringer fra 2025.

Der skrues op for indsatsen med at få nye medarbejdere. Bl.a. er der afsat midler til at videreuddanne flere pædagogmedhjælpere til pædagoger, og der arbejdes på at få godkendt en lønnet uddannelse til meritpædagog for akademikere, som føler, de er landet på den forkerte hylde.

Forskning viser, at god ledelse har stor betydning for børns trivsel, udvikling og læring i dagtilbud. Derfor oprettes der en ny ledelsesuddannelse, som tager udgangspunkt i de udfordringer, der er i dagligdagen i institutionen.

– Flere hænder gør kun en forskel, hvis det er de rette hænder. Så det er vigtigt, at institutionerne lykkes med at skaffe og fastholde dygtige folk. Særligt i en tid, hvor ledigheden blandt pædagoger er rekordlav, og færre vil være pædagog, siger Jesper Christensen.

FAKTA

– Der er lidt over 30.000 børn i Københavns daginstitutioner.

– Minimumsnormeringerne og det stigende antal børn betyder, at København skal rekruttere op mod 950 pædagoger over de næste fire år.

– Budgetaftalen indeholder et særligt kvalitetsløft til en række daginstitutioner, som ligger i eller tæt ved udsatte boligområder.

– En indføring af minimumsnormeringer betyder, at prisen på en daginstitutionsplads vil stige mellem 18-46 kr. om måneden.