Metro for og til alle

Af Jakob Næsager, gruppeformand og politisk leder, C, Borgerrepræsentationen

Det er fantastisk, at København får en ny Metrolinje. Det var en del af budgetaftalen på Københavns Rådhus, hvor vi også indgik aftale om Lynetteholmen, en havnetunnel og en ny Metrolinje. Jeg er af en Brønshøjborger blevet spurgt, om den Metroen kun er for de nye bydele. Svaret er nej – Metro er for alle. Vi konservative har en vision om Metro til alle bydele, så man kan komme hvorom helst i København på under en halv time.

Metroen til Lynetteholmen – den kommende bydel ude i indsejlingen til Københavns havn er nødvendig for at skabe hurtig kollektiv trafik til den nye bydel. Den skal samtidige løse Metroens kapacitets problem under havnen. Metroen er så stor en succes, så der er behov for flere Metrolinjer under havnesnittet.

I aftalen på Københavns Rådhus har vi besluttet, at den nye Metrolinje også skal gå til Rigshospitalet og til Hovedbanegården.

Vi konservative ser gerne en afgrening fra Rigshospitalet til Bispebjerg Hospital og videre til Bellahøj og Husum. Det korte svar er derfor, at Metroen ikke kun er for nogle udvalgte, men gerne skal være for alle.