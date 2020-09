Mere natur på Bellahøj – tak

Som beboer i Bellahøj-højhusene undrer jeg mig over at vores afdelingsbestyrelse, AAB afdeling 40, med ekstrem nidkærhed nægter at lade vores områder medvirke i øget biodiversitet på Bellahøj.

Af Tina Waldorff, Frederikssundsvej 121

Som beboer i Bellahøj-højhusene undrer jeg mig over at vores afdelingsbestyrelse, AAB afdeling 40, med ekstrem nidkærhed nægter at lade vores områder medvirke i øget biodiversitet på Bellahøj.

For et par år siden var vi en gruppe af beboere, som gav input til hvad der skulle ske i hele Bellahøj. Denne plan lader vores bestyrelse hånt om, ligesom den samfundsindsats vi kan gøre på vores store græsarealer også bliver ignoreret.

I Danmark har vi brug for en mangfoldighed af levende dyr og planter, insekter og padder.

Hvad gør det om vi lader græsplænerne gro til, eller gro i felter med blomstrende ukrudt hist og her – ingenting. Tænk hvor mange sommerfugle og edderkopper, fugle og andre smådyr vi kunne hjælpe med lidt omsorg for naturen.

Nej, her er det vigtigere at der er plads på plænerne, hvor stort set ingen sidder eller ligger. Vi har nogle få borde og bænke af og til er der familier der griller, men det forhindrer jo ikke at noget vokser og gror.

Vi lever i en tid, hvor vi ved at vi skal vende ansigtet til musikken, men i stedet for at gå ind i at løse udfordringerne, så bliver afdelingsbestyrelsen smagsdommer på naturens vegne. Vi har masser af fandens mælkebøtter i plænen, men desværre næsten ikke andet ukrudt. Tænk hvis vi fik sået kløver hen over store dele af plænerne og sat nogle bistader op, eller fik sået grøftekants blomster. Det ville være dejligt, hvis vi kunne tiltrække flere fugle fordi der rent faktisk var føde.

Vores afdelingsbestyrelse synes åbenbart, at det er skader, duer og rotter, der skal være vores bidrag til biodiversiteten.

FN definerer biodiversitet som: ”Mangfoldigheden af levende organismer i alle miljøer, både på land og i vand, samt de økologiske samspil, som organismerne indgår i. Biodiversitet omfatter såvel variationen indenfor og mellem arterne som mangfoldigheden af økosystemer”.”